Kasal (ANO): Nejde jen o počet lidí, ti lidé musí být vyškolení

Děkuji, pane předsedající.

Já bych reagoval na pana kolegu Feriho vaším prostřednictvím. Jen bych chtěl ještě dodat to, co tady zaznělo, jakým způsobem ty karantény mohou být. Tady něco říkala paní kolegyně Pastuchová. Ale ono to je tak, že ano, půjdete do karantény, pátý sedmý den budete otestován, budete negativní. Ale někdo u vás v rodině bude pozitivní ten pátý šestý den. A od toho dne se zase znova počítá pět až sedm dnů nový test a prodlužuje se to. Takže pokud máte třeba tři čtyři členy rodiny, tak se najednou dostáváte na dvakrát třikrát čtrnáct dní podle toho, v kterém dnu to je.

Vyloženě prakticky tím, že jsem v tom terénu, já vám rozumím v tom, aby se to "nezneužívalo", ale nemyslím si, že v té praxi bude možné to takhle úplně rozlišit. Protože my vůbec máme problém to, aby nám to ti lidi nahlásili. Ti, kteří i chtějí hlásit, tak říkají, vy máte přetížené linky, my vám to nejsme schopni zavolat. A to volají celý den. Mám tam dvě sestry na plný úvazek a jsme rádi, že ty telefony vůbec napíšeme a pak to musíme ještě zapsat do systému. Takže je to obrovský nápor. A to samé, co jsme se bavili na sociálu ohledně té hygieny. Tam nejde jenom o ten počet lidí, že dáme tam teď 200 nebo 300 lidí. Ti musí být vyškolení, prosím vás.

Takže ve chvíli, kdy tady zaznělo od paní kolegyně Adamové Pekarové prostřednictvím pana předsedajícího, že dejte mi čtyři kontakty a už nic dalšího nedávejte. V řadě případů jsou to lidi na call centru, kteří nejsou ti hygienici jako takoví. Takže oni mají pokyny, co a jak mají vyzpovídat a nemůžete dát za ně pak už tu ruku do ohně, že to vyzpovídají úplně všechno, jako jo.

Takže to říkám jenom praxi. Neříkám nic jiného, že bych zpochybňoval, jak to je.

MUDr. David Kasal, MHA ANO 2011



