Kavij (KSČM): Pietní akt k uctění památky nevinných obětí bombardování Plzně

reklama

Po odeznění československé státní hymny a vzpomínkovou minutou ticha následovalo vystoupení prvního hosta, tajemníka oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Jaroslava Bukovského, který se zaměřil především na konkrétní historická fakta.

Dalším z vystupujících hostů byl Ing. Vítězslav Pilmaier, který na závěr svého vystoupení zdůraznil, že „máme co dělat pro to, abychom loď, která jde do pekla, otočili do mírových vod“.

Posledním vystupujícím hostem byla mluvčí občanské iniciativy NE základnám a signatářka mnoha mírových petic Eva Novotná. V závěru svého emotivního vystoupení vyslovila několik otázek směřující do řad naší nejvyšší politické reprezentace a podporovatelů války v souvislosti s eskalací válečného napětí, např. „Kdo z obyčejných lidí chce válčit a proč? Jací hrdinové jsou ti, kteří ty bomby shodili? Jak by se asi dívali do tváře rodičům, kteří jejich přičiněním přišli o své dítě? Jakou pravomoc a od koho mají všichni ti chciválkové? Půjdou sami válčit, nebo mají výjimku? Budou učit své děti zabíjet jiné? Mají od nás mandát k vyhlášení válečného stavu? Kdo za nás takto rozhoduje? Kdo přijímá zákony? Mají všichni ve volebním programu válku?“

Celý záznam pietního aktu je zde:

Stojí za připomenutí, že pietní akt proběhl „za dohledu“ mnoha příslušníků městské, státní i tajné policie. Stejně jako skutečnost, že v dopoledních hodinách byl kontaktován svolavatel pietního aktu s dotazem na konkrétní vystupující hosty. Pro toho kdo zná polistopadové politické poměry v Plzni, v době, kdy pokračuje přepisování historických událostí, včetně osvobození Československa od nacistického Německa v roce 1945, nebyl tento dotaz náhodný. Uvidíme, jak si s výkladem historických událostí s přesahem do současnosti poradí agent Pávek, který dle dostupných informací zavítá do Plzně na letošní velkolepé oslavy osvobození – Slavnosti svobody 2024.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kavij (KSČM): Za vystoupení ČR z NATO Kavij (KSČM): Proukrajinská vládo, přestaň konečně lhát vlastním občanům a svým voličům Kavij (KSČM): Stanovisko Plzeňského KV KSČM k výstavbě logistického centra A ČR v Líních Kavij (KSČM): Nikdo politickým chciválkům nastoupit do první linie nebrání

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE