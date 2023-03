Kettner (SPD): Budeme mít čím svítit a topit?

reklama

Za pár let budeme vinou Zeleného údělu bez energie. To neříká žádný dezinformátor, nebo placený ruský troll, ale osoba nanejvýše povolaná - ředitel státní rozhodné firmy ČEPS Martin Durčák. V roce 2030 nám může chybět až 20 terrawathodin elektřiny, což je třetina současné spotřeby. Navíc ji ani nebude odkud dovézt, protože ostatní země Evropské unie jsou na tom kvůli klimatickému šílenství podobně. Co na to vláda? Nic. Nadále počítá s uzavíráním dolů a uhelných elektráren, za něž nemáme náhradu.

Kabinet si naplánoval, že od roku 2033 budeme bez uhlí. K tomu mě napadá verš: … skončíme vytuhlí. Nejde o žádnou nadsázku. Pokud se něco nezmění, tak už nebudeme mít elektřinu po celý rok dvacet čtyři hodin denně. Budeme muset vysazovat její spotřebu, lidé nebudou mít čím svítit a topit, zastaví se továrny. V krajním případě nám dle analýzy ČEPS hrozí totální blackouty v délce přes tisíc hodin ročně. Tedy tři hodiny denně. Ale už dříve, od roku 2025 bychom se měli stát závislými na importu elektrické energie.

Tohle je studená sprcha. Doslova. I za nynější krize jsme dokázali mít dost elektřiny a ještě ji vyvážet. Přestože vláda zaspala a nechala si velkou část peněz za ni odplynout ze země, dosáhl ČEZ v roce 2022 obřího zisku 81 miliard korun, devětkrát více, než předloni. Z dividend tak může kabinet lidem aspoň něco vrátit a trochu jim snížit mastné účty. Doufejme - SPD na to rozhodně bude tlačit. A teď si představte, že bychom byli závislí na dovozu. Kolik bychom asi platili za elektřinu pak? Pokud bychom ji tedy vůbec měli…

Naše země má (zatím) robustní energetickou základnu. Vděčíme za to píli a prozíravosti našich předků, kteří již od 19. století budovali síť elektráren. Zelení mamlasové nás mohou rychle vrátit o sto padesát let zpět. Pár dní poté, co ředitel ČEPS varoval před nedostatkem elektřiny, přišla zpráva, že aktivisté z českého hnutí Greenpeace se odvolali proti rozhodnutí báňského úřadu povolit v dole Bílina na Teplicku prodloužení těžby o pět let do roku 2035. Přitom radnice v Mostě i v dalších dotčených obcích s tím souhlasí.

To je opravdu nádhera. Místní lidé chtějí dále těžit, ale ekoteroristé z globalistické neziskovky Greenpeace zřejmě vědí lépe, co je pro ně dobré. Oni tu ovšem mrznout nebudou, pokud vypneme uhelné elektrárny. Za peníze od nějakého “lidumilného” miliardáře se pojedou ohřát na Bali, jako jejich kamarádi z hnutí Poslední generace, kteří se lepí k silnici jen v “pracovní době”, zatímco v čase “zaslouženého” volna se nechávají unášet tryskáčem produkujícím tuny skleníkových plynů do tropického ráje.

Tím se dostáváme k tomu, co je na klima hysterii nejhorší. Jde o strašné pokrytectví. Zelení propagandisté kážou uhlíkovou neutralitu a utahování opasků, sami si však užívají štědrých grantů a darů, za něž si pak v nějakém luxusním resortu dopřávají plnými doušky kysličník uhličitý rozpuštěný ve whisky? Mladí bohatí liberálové z Prahy dostanou dotaci na novou Teslu, zatímco senioři z Ústeckého kraje nebudou smět mít ani jaký starý diesel? Solární baroni shrábnou zisky, obyčejní občané zhasnou a vypnou topení?

Tohle zelené pokrytectví trvá patnáct let. Kdo se ozve proti, je “extremista”, “ruský troll”, “fosilní lobbista”. Ale teď už to neříkáme jen my z SPD. “Na zadní” se kvůli zákazu aut se spalovacím motorem postavila dokonce už i německá vláda, která ty klimatické větrné mlýny od počátku roztáčela. Přední energetičtí experti varují, že brzy nebude elektřina “jen” drahá, ale nebude ji vůbec kde brát. Kapitáni průmyslu, kteří se dlouho báli ozvat (právě aby nebyli označeni za “fosily”), říkají, že emisní norma EURO 7 je úplně šílená.

Zkrátka čeho je moc, toho je příliš. Nizozemským sedlákům došla trpělivost a když nepomohly ani masové protesty proti likvidačním klimatickým plánům kabinetu, založili si vlastní stranu a výrazně vyhráli regionální volby. Vítr v Evropské unii se snad otáčí - a fouká proti plánům klima hysteriků. Protože svítit, topit a vyrábět se musí. Třeba pod tímto tlakem vlády pochopí, že je třeba říci Zelenému údělu DOST! Včetně té naší. A pokud ne? Pak bude na čase použít recept holandských farmářů a nabrat ji na vidle.

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Zdeněk Kettner

