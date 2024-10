Klán (KSČM): Demokracie versus nároky nevolené prezidentovy manželky

Prezident Petr Pavel se snažil situaci vysvětlit a argumentoval, že role první dámy je stejně důležitá jako role prezidenta. „První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi,“ tvrdí Pavel. Podle něj se Eva Pavlová podílí na reprezentaci státu a pracuje, na konkrétních tématech společně s ním.

Kritici však tento argument považují za neplatný. Pro srovnání upozorňují na to, že manželka bývalého prezidenta Miloše Zemana, Ivana Zemanová, žádný plat nepobírala. Tento fakt poukazuje na rozdíly ve vnímání role první dámy mezi Pavlovým a Zemanovým obdobím. Zatímco Zemanová se vyskytovala spíše v soukromí a jen výjimečně vystupovala na veřejnosti, a to bez finanční kompenzace, Eva Pavlová chce podle Pavla podle všeho sehrávat aktivnější roli v rámci prezidentského úřadu.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 2% Více 0% hlasovalo: 7600 lidí

Základní otázka, kterou tato diskuse vyvolává, se však týká demokracie a legitimity veřejných výdajů. Je správné, aby Pavlová pobírala peníze z veřejných prostředků na svou reprezentaci, i když ji nikdo nevolil? Její role není oficiální funkcí a postrádá demokratickou legitimitu. Každý občan by pak taky mohl svévolně říct, že také chce reprezentovat stát a dostávat 95 tisíc měsíčně.

Zajímavou poznámkou je Pavlův argument, že první dáma „slouží zemi“. Tento výrok naznačuje, že Pavel vnímá roli své manželky jako prodloužení své vlastní funkce, čímž se dostáváme k otázce autoritářství. Jelikož nebyla jeho manželka zvolena, prezident by neměl její službu občanům vnucovat a požadovat pro ni plat, a to jen kvůli tomu, že je jeho manželkou. Když prezident žádá o státní příspěvek pro svou manželku, otevírá tím dveře k diskusi o tom, že by se funkce prezidenta prolínala s rodinnými vztahy. Jako by nikdy neslyšel o tom, co je to nepotismus (dosazování příbuzných do funkcí) či kronyismus (vnitroskupinové zvýhodňování).

Rovněž se lze zamyslet nad tím, proč by měla stát platit pojištění a zápočet penze pro první dámu, jak to požaduje prezident, a to jen kvůli tomu, že je manželkou prezidenta. Tato otázka se může se stát problémem i do budoucna – budou všichni manželé a manželky automaticky pobírat takové státní příspěvky? Buď všichni, nebo nikdo. Nelze mít dvojí metr.

Kritici prezidenta vidí, že ačkoli Petr Pavel obhajuje kroky své manželky jako součást širšího konceptu „služby zemi“, tento koncept neodpovídá demokratickým principům, které by měl český prezident znát.

Mnozí mohou zmínit, že právě ve střídmosti, jakou například Zemanova manželka Ivana projevovala, je skrytý důkaz skutečné služby národu. Nehledě na to, kdo je koho manželem či manželkou.

Mgr. Jan Klán KSČM



