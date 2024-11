Klán (KSČM): Fialova vláda je nejlepší na věčné časy

A pokud o tom pochybujete, tak to je jen důkazem toho, že si sami nedokážete uvědomit, jak dobře se vlastně máte. Máme se prý lépe, než před rokem 1989, i když o tom začínají mnozí pochybovat. Vládne nám přeci Fialova vláda, která je prostě nejlepší na věčné časy.

Petr Fiala nám totiž opakovaně připomíná, že jeho kabinet nejenže zvládá všechny krize, ale přímo je přetváří v triumfy. Ekonomická situace? Prý se nám daří, protože inflace přece „už jen trochu roste“. Energie? Jsme prý příkladem energetické soběstačnosti, protože když si v zimě doma zhasneme a přioblékneme svetr, ušetříme nejen peníze, ale i planetu. Aspoň poté budeme mít na dostavbu jaderných elektráren. Co bychom pro to neudělali, že?

A co nezaměstnanost? Naše země je prý vzorem pro Evropu. Ano, práce je dost, jen ji člověk musí přijmout za minimální mzdu, protože s vyššími platy to přece nebudeme přehánět. Jak řekl jeden člen vlády: „Kdo chce víc, ať si připlatí.“ I když vlastně není z čeho a kde brát a nekrást? Nebo budeme krást podobně jako Don Kampeličkos?

Mgr. Jan Klán KSČM



Veřejné finance jsou podle Petra Fialy kapitola sama o sobě. Když nás premiér informoval o tom, že šetříme, mnozí si naivně mysleli, že se to týká státu. Ve skutečnosti šetříme my, občané, protože po zvýšení daní a cen energií nám už na žádné zbytečnosti nezbývá. Máme zde přeci vládu, která je nejlepší a na věčné časy. Ještě další čtyři roky mi dejte a budete mít platy jako v Německu, hlásá Petr Fiala. Budete mít spíš ceny, než platy i s Nutellou.

A co mezinárodní vztahy? Petr Fiala je prý státník s globálním rozhledem. Ano, díky němu jsme konečně pochopili, že není důležité, co děláme pro vlastní občany, ale co děláme pro ostatní. Předání vojenské techniky na Ukrajinu nebo podpis dohody, kterou jsme se zavázali přijmout cokoli, co velmoci přikáží, je prý vrcholná ukázka suverenity. Prostě s USA na věčné časy a nikdy jinak. Až na ty podivné stíhačky F-35.

Petr Fiala nám také připomíná, že jsme nevděční. My, obyčejní lidé, si totiž nevážíme toho, co pro nás dělá. Ano, ceny potravin, nájmů nebo služeb stouply do nebes, ale copak je to problém vlády? Kdo si dnes nemůže dovolit máslo za šedesát korun, ten si ho zřejmě nezaslouží. Cena másla totiž klesá, ale v akci. Hlavně ale klesá váha másla. S příchodem vlády na věčné časy k nám přišla i smrskflace. Vše se prapodivně smrskává a zmenšuje, zatímco cena se prapodivně zvyšuje.

Takže přátelé, zamysleme se. Možná se máte opravdu skvěle, jen vám to premiér zapomněl sdělit. A pokud tomu stále nevěříte, nezoufejte. Jednoho dne se možná probudíte do reality, kde už nebudete platit desetitisíce za elektřinu a plyn, protože si nebudete moci dovolit ani ten byt. Ostatně tuto věc už vidíme dnes a denně. Kde jsou ty časy, když jste mohli mít byt a platit běžné ceny. Ještě před 35 lety…

Ale nezapomínejme – to všechno je přece pro naše dobro. A až jednou budete vyprávět svým vnoučatům o vládě Petra Fialy, nezapomeňte dodat: „To byly zlaté časy. Jen jsme o tom tehdy ještě nevěděli, protože nám vládla vláda podivného profesora politologie z Brna.“ Poté nezapomeňte dodat vtip, který se stal realitou: „Babičko, jací byli komunisté? Hodní, nebo zlí? Byli zlatí!“