Klaus: Od toho je tady lid, aby rozhodl

Vážení kolegové,

ukradli jste mi moje dětství, moje sny (Smích v sále, potlesk.) a teď jste mi ukradli i celé odpoledne, kdy tady sledujeme plejádu vystoupení, která se liší na lidi, kteří prezidenta Zemana nemají rádi, mají s ním politické souboje, a na lidi, kteří z levicové strany spektra ho rádi mají.

Naše hnutí Trikolóra se na této debatě nechce podílet a budeme se držet věcných věcí. Nepodpoříme ústavní žalobu na prezidenta a vedou nás k tomu tyto důvody:

Za prvé důvody ústavní. Pokud by zákonodárci chtěli, jistě by napsali do Ústavy "premiér jmenuje ministry nebo prezident jmenuje ministry do tří dnů" a podobně. Neudělali to, napsali to jinak. Tím dali prezidentům České republiky jistý prostor pro jejich politickou činnost a jak pan prezident Havel /například ministr Ruml byl v demisi asi osm měsíců od května do listopadu/, tak pan prezident Klaus tuto možnost využívali. Pan prezident Klaus tuším odmítl odvolat nebo rekonstruovat Grossovu vládu za ministry US-DEU. Tím znemožnil rekonstrukci a vláda mezitím padla.

Netvrdím, že tehdejší zákonodárci při rozpadu federace napsali Ústavu špatně nebo nejasně. Jenom připomínám, že jde o lidský konstrukt, nikoliv o zásah prozřetelnosti.

Pokud si položíme otázku, zda se současný prezident Zeman chová fatálně jinak než oba jeho předchůdci, tady náš názor je, že ano, že se trochu jinak chová, ale myslíme, že to je zejména kvůli tomu, že má maličko jiný mandát. Ty milióny hlasů přímých voličů ho samozřejmě k takové nedůvěře k Parlamentu a k Senátu posilují.

A tady musím říci, že bohužel ti stejní populisté, kteří dnes nejvíce křičí o neústavnosti, jsou ti, kteří tuto významnou změnu, přímou volbu prezidenta, prosadili, aniž přitom jasně vymezili či omezili prezidentovy pravomoci. Je to zejména ČSSD, Občanská demokratická strana a další.

No a to jsme u důležitého bodu. Když se politické změny dělají z populistických důvodů, krátkodobých - tehdy si mysleli, že prezidentem bude někdo jiný a že občané tento jejich krok nějak strašně výrazně ocení - tak to nepřináší většinou společnosti nic dobrého. Ovšem nepřináší to nic dobrého ani těm zmíněným politickým subjektům, protože prezidentem se nečekaně namísto jejich Pitharta a spol stal úplně někdo jiný. A jejich samotná voličská podpora poklesla čtyřikrát nebo třikrát v těch některých případech. Nyní tedy viděli hodně lidí na demonstraci. Přináší se zase jakoby toto politické řešení a opět to nikomu ani jim samotným nic nepřinese.

Pak tu máme meritum věci a to je ta nečinnost při odvolávání Staněk, Šmarda a podobně. Tady musím říci, že kdybychom byli upřímní, tak můžeme uvažovat i o žalobě sami na sebe. Protože zákon nám například ukládá projednat zprávu o České televizi a jak tady tak sleduji, tak ještě není projednána zpráva za rok 2016. A zákonodárce jistě taky nemyslel původně, že tu zprávu budeme projednávat za 76 let. No ale činíme tak, protože některé politické strany mají nějaké politické záměry, nechtějí tu zprávu projednat, aby televize něco a podobně. A proto to různě protahují a zdržují. No a jistě bychom byli všichni velice hákliví na to, kdyby na nás někdo dával žalobu, protože bychom křičeli - my jsme demokratický fenomén zvolený lidem a my si sami určíme, kdy budeme projednávat jakou zprávu a nikdo nám to do toho nesmí nic říkat.

V tomto musím říci, že jakoby ten prezident je na tom stejně. Je také fenoménem politické scény zmíněný v Ústavě a také je asi alergický na to, když mu někdo něco říká.

No, ale tohle je všechno vedlejší, co jsem dosud řekl. Náš hlavní argument, proč se Trikolóra nepřipojí k ústavní žalobě je tento. My věříme Ústavě České republiky, která začíná slovy - všechna moc pochází z lidu, to znamená z voleb. Ať prezident Zeman dělá něco dobrého nebo špatného, od toho je tady lid, aby ve všeobecných demokratických volbách rozhodl a nikoliv, aby to rozhodovali soudci, prokurátoři, policisté a další, protože různé převraty, soudy, policie a třeba chunty - to známe z Latinské Ameriky, ale není to to, na co my přísaháme.

Takže my jsme velice kritičtí, nebo mně osobně se velice nelíbí řada kroků leckoho, včetně třeba současného pana prezidenta, ale není to věc, která by se měla projednávat ústavní žalobou na prezidenta.

Děkuji vám.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Grebeníček (KSČM): Argumenty senátní žaloby nejsou dostatečně silné Jurečka (KDU-ČSL): Sice jsme si všichni rovni, ale někteří jsme si rovnější Rakušan (STAN): Ústavní soud by měl vytvořit právní jistotu, kterou postrádáme Ožanová (ANO): To, že mám jiný názor, ještě neznamená, že nemám svědomí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV