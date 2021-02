Klaus (Trikolóra): Děti patří do školy, dospělí patří do práce

reklama

Tak, dámy a pánové, paní ministryně, pane ministře, dobrý večer.

Krátce stanovisko Trikolóry. Je po deváté hodině už, tak se budu držet faktů. Již takřka rok nejsou děti ve škole, již takřka rok krachují velké části českého hospodářství, již je to rok, kdy začal krachovat státní rozpočet České republiky. To jsou fakta. Další fakta jsou, že opatření nefungují, ale nikdy nefungovala. Nefungovala ani na jaře, to jsme měli ten australský model, měli jsme zavřené hranice, nikdo sem nesměl, lidé spolupracovali takřka naprosto a ten covid odešel. Ale odešel i ve všech zemích, kde žádná opatření neměli, prostě na tom jaře nějakou záhadou vymizel. Od té doby v té podzimní vlně nemůžeme říct, že jakákoliv opatření fungují. Ten virus nastupuje, ustupuje, rozhodně ne podle vůle pana Hamáčka nebo těch několika ministrů. Distanční výuka nefunguje a kompenzace firmám samozřejmě také nefungují z podstaty věci. To není žádná vina vlády, to prostě nejde. Čili jediné řešení je otevření škol, otevření ekonomiky.

Opatření nefungují a vláda po šesté vlastně žádá se stejnou dikcí, ze stejných důvodů, teď je nějaká situace, ještě 14 dní vydržte, pak třeba nebude. V tom není žádná změna. Jistá změna nastala u opozice a tedy u komunistické strany, která to dosud podporovala. Naše stanovisko jako Trikolóry bylo od začátku stejné. Děti patří do školy, dospělí patří do práce. Čili my jsme nemuseli nic měnit, my hlasujeme po šesté proti nouzovému stavu. Ale tady někteří, kteří se nejprve vyvíjeli na takové lidové umělecké tvořivosti, že, co jsem tak slyšel, tak Piráti byli spoluautory vynálezu Semaforu s panem ministrem Vojtěchem tehdejším. Teď už zaznamenali, že nálada lidu se mění a lidé jsou už opravdu velice naštvaní a zoufalí, takže teď také tedy hovoří o otevírání škol a podobně. Zajímavé je, že většina z nich, jak tady někteří uváděli, chtěla ještě ráno ten nouzový stav podpořit, ale báli se, aby to nebyli jenom oni samotní.

My k takovýmto kvaziopozičním stranám nepatříme. Naše pozice je zhruba tato: chceme okamžité otevření škol, malých obchodů, služeb jako je holičství a podobně, vleků a lanovek, restaurací za přísných hygienických opatření. Naopak stav, kdyby vláda si nechala nouzový stav pro nákup vakcíny bez výběrového řízení, strategických věcí a surovin, ochranných pomůcek, vedení vojska a integrovaného systému, ale i třeba povolání občanů a úřednictva na místa, kde jsou potřeba, toto bychom dokázali pochopit. Ale k ničemu takovému tady nedochází. Dostáváme po šesté vlastně stejný návrh plošného lockdownu, který nefunguje, a proto to nepodpoříme.

Děkuji vám.

