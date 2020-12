Klaus (Trikolóra): Jsme rádi, když mají peníze občané, a ne vláda, zejména tato vláda

reklama

Vážené dámy a pánové,

došla na mě řada. Nemaje přednostního práva, tak vám jenom stručně řeknu stanovisko Trikolóry k dnešnímu hlasování a k daním. Lidé potřebují nějakou radost a naději v těchto těžkých časech a my jsme přesvědčeni, že snížení daní takovou nadějí a příležitostí je. Je to příležitost pro lidi bohaté, kteří odvádějí obrovské daně v České republice, je to samozřejmě příležitost pro lidi, střední třídu, která stát živí, kterých je nejvíc, ale je to i příležitost pro lidi, jejichž příjmy jsou relativně malé. Tady se někdo vysmíval, že je to jenom 700 korun měsíčně apod. Já si ještě pamatuji, když jsem byl učitel a měl jsem 10 500 korun mzdu, co to bylo, když fakt jsem měl o tři tisícovky navíc, jaký to byl strašný rozdíl, který už potom lidé s vyššími příjmy si ani nepamatují.

Trikolóra patří a bude patřit k těm, kteří pro snižování daní vždy hlasují. Jsme rádi, když mají peníze občané a ne vláda, zejména tato vláda. Je to pro nás důležité, proto podpoříme senátní verzi - ze dvou důvodů. Za prvé, pro sněmovní verzi tady není v současnosti většina a my daně snížit chceme. Nechceme se tady přetahovat a popotahovat politické triko. Jsme také připraveni hájit toto snížení daní i pro případné veto prezidenta republiky nebo jiné obstrukce. Pan prezident, musím říci, podepisuje jeden levičácký regulační a nesmyslný zákon za druhým, který vychází z této Sněmovny, bez mrknutí oka, ale když jednou jedinkrát chceme peníze nechat lidem, tak vyráží společně s ČSSD, Piráty, komunisty, TOP 09 a podobnými uskupeními do politického boje. Tady vystoupení pana Dolejše a pana Ferjenčíka se liší jenom generačně, když se bavíme o těch daních. My patříme k té druhé části politického spektra a s velkou radostí dnes občanům a pracujícím lidem daně snížíme.

Děkuji vám.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus ml.: Povolte lyžování. Je to zdravé Klaus (Trikolóra): Vaše kolektivní nenávist k hospodským mě fascinuje Klaus (Trikolóra): Stát dělá, jako že se nic neděje, a to je cesta do pekel Klaus (Trikolóra): Moc nerozumím, jak se zastaví pandemie tím, že se poslankyně nechá očkovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.