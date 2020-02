Klaus (Trikolóra): Má se volit, ne útočit

reklama

Dámy a pánové, já mám krátký procedurální návrh. A náš návrh bude znít, nebo můj návrh, abychom přerušili tento bod až do doby legislativního projednání tisku 705, protože my jsme navrhli zrušit úřad ombudsmana jako celek a přijde mi velice nedůstojné, kdyby k tomu došlo, aby ten zvolený chudák tam byl třeba jenom měsíc nebo dva. Takže to je můj procedurální návrh. Kdyby ho Sněmovna odmítla, tak se ještě krátce vyjádřím, koho budeme volit. My jsme teda nechtěli volit nikoho, protože považujeme tento úřad za zbytečný, ale v České republice se rozmáhá takový nešvar, že se přestává ctít ústavní právo kandidovat do nějaké funkce a všichni se soustředí na to, útočit na nějakého jiného kandidáta. Viděli jsme to u Rady České televize, kde naprosto nechutným způsobem probíhaly útoky na paní ekonomku Lipovskou, křehkou ženu. Místo toho, aby ten člověk vstal a řekl: já podporuji docenta Vopičku, volte ho, je to skvělý člověk, kandidát, tak se útočí na někoho jiného. My jsme včera viděli toho představitele Miliónu chvilek, jak říká, že bude demonstrovat, když bude zvolen pan dr. Křeček. Tak to nás ponouklo k tomu, že my teda budeme volit pana dr. Křečka, protože si myslíme, že skutečně Sněmovna zastupuje občany. Když tak se má podporovat vlastní kandidát, ale ne útočit nebo vydírat nebo vyhrožovat ohledně kandidátů jiných. Děkuji. (Potlesk.)

