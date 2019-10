Klaus (Trikolóra): Navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků

Dámy a pánové dobrý den.

Já bych se také rád vyjádřil k meritu věci, a to jsou zprávy České státní televize. Jak kdysi řekl pan prezident polistopadový, nepřišel jsem lhát, takže já také budu nazývat věci pravými jmény. Jedním z důležitých faktorů, co je potřeba si říct, je tu státní televize, hádají se o to poslanci napříč politickým spektrem. Jedni nadšeně, protože velice silná podpora státní televize jim umožňuje dosáhnout 5,008 % ve volbách, někdy i o trošku více. Někteří to zase kritizují a debata zvlčila do té míry, že někteří poslanci se snaží najít konkrétní případy, na které by se zeptali, nebo upozornili a jsou okřikováni, že jsou agenti a hybridní hrozby a já nevím, něco takového. Takže s dovolením, já vám řeknu naše stanovisko hnutí Trikolora. My nepodpoříme ani jednu z těch zpráv této televize a ten důvod je ale trošičku jiný. Já jsem naprosto přesvědčen, že Rady České televize naprosto neplní své poslání a místo, aby byly zástupci veřejnosti a případně i zvolených zástupců, tak se chovají jako obranný val managementu České televize. Tento stav považuji dlouhodobě za neudržitelný, a proto si myslím, že je slušné nepodpořit jakoukoliv z těchto zpráv. Skutečně ta televize se chová jako stát ve státě. Pan generální ředitel píše osobní dopisy všem zaměstnancům, kde útočí, zejména na vás, teď co jste něco zmínili na tom semináři, nazývá vás lháři a manipulátory a staví to televize versus poslanci. Tohleto já, s dovolením, tohleto já, s dovolením, odmítám. Tato věc ... Jsou dokonce Rady České televize, které agresivně útočí na jednotlivé politiky, jak vystupovali. Tenhle politik je pitomec, ten mluvil špatně, ten mluvil skvěle. To vůbec není jejich role. Jejich role je zajistit, když už, podle současného zákona, vyváženost zpravodajství a veřejnoprávní program. K tomu se dostanu.

Abychom to řešili principiálně, tak my navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků. To znamená, že vy, kteří tady mlátíte hlavou o pultík, můžete platit polovinu svého poslaneckého platu a zase někdo jiný, dle svého uvážení, abychom obnažili tu debatu, co je státní televize a co je veřejnoprávní zájem, vysílat sport postižených, vážnou hudbu, kulturní pořady, nebo zda je to státní golf, státní estráda a státní čtyřicet let stará kriminálka. Tohleto si myslím bude velice potřebné a my tuto debatu chceme vést, protože se jedná o peníze lidí, o státní televizi.

Na vás bych apeloval trošku stylem svého předřečníka, protože vy jste skutečně uráženi, nebudeme si nic ukazovat, na vás se tam ty kudly brousí a pak dostanete jednu esemesku a budete hlasovat pro. Takhle se principiálně politika dělat nedá. Pár z vás si hrdinně vytáhne tu kartičku, ale takhle se prostě nic nevyřeší. Takže skutečně vás vyzývám k principiálnímu řešení. My tu debatu chceme otevřít a otevřeme ji načtením zákona v brzké době.

Děkuji.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



