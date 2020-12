Klaus (Trikolóra): Pane ministře, vy pokaždé říkáte trošku něco jiného

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, já navážu na svoji předřečnici.

O tom to přesně je. Naše děti v uplynulém roce 2020 byly ve škole, pokud chodí na druhý stupeň, 3,5 měsíce z 10. Čili stát - je povinná školní docházka, rodiče musí poslat dítě do školy, ale platí to i naopak. Stát je povinen vzdělávání zajistit. Takto zní ten zákon. A vy jste toto škrtli s tím, že něco zahraňujeme. Podle mě nikoliv a já teď promluvím trošku obecně.

Kdybyste se poslouchal, pane ministře, tak vy pokaždé říkáte trošku něco jiného. Minule to bylo v akcentu, co jste snížili a co jsme překonali, teď zase se to nějak navrací a prostě tohle neodpovídá realitě. Pravda je taková, že covid nezmizí, bude tady s námi a je třeba s tímto faktem pracovat a přijmout jej. Opatření musí být dlouhodobá a udržitelná. Vakcína pomůže jen částečně, nikoliv zcela a nikoliv trvale. Na nové kmeny nemusí reagovat, a stejně tak jako tak dojde k promoření populace a vzniku jakési kolektivní ochrany. Světová zdravotnická organizace jasně stanovuje, že zdraví jednotlivce je souhrn fyzických, duševních a sociálních faktorů. Jinými slovy, fyzické zdraví nestačí, my musíme být rovněž psychicky zdraví, a musíme mít práci a přiměřený příjem za účelem obživy. Naše vláda a drtivá většina vlád ostatních se snaží bez většího úspěchu bojovat za naše fyzické zdraví, nikoliv za zdraví duševní a sociální. Tento postup považuji za hrubou strategickou chybu. Virus se možná dal porazit zpočátku při svém nástupu v Číně, ale to nenastalo a nyní už pouze těžko. Dlouhodobá uzavírání hranic, různé lockdowny a full (?) lockdowny jsou opatřeními ode zdi ke zdi a o chaosu vládních opatření svědčí i to neustálé přejmenovávání "psa" na PES1, PES2 atd. atd. atd.

Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 5628 lidí

Navíc čísla, se kterými pracuji, jsou nepřesná a zavádějící, přičemž ovšem z povahy věci přesná čísla, která by ospravedlňovala vznik různých opatření, prostě nemáme a z povahy věci nyní mít nemůžeme. Přesto dochází k tomu, že je obrovská poptávka po určitých opatřeních. Přicházejí různí odborníci a ti se nám snaží tvrdit, jaká opatření přinesou, ale většinou jsou to opatření, která jsou pod tlakem - pod tlakem vlády rychle dejte něco na stůl, podle čeho se máme všichni řídit. A dotýká se to života 10,5 milionu lidí, nás Čechů. Toto pojetí je typické pro takové ředitele všehomíra, pro lidi, kteří si myslí, že stát musí všechno řídit, a ta kombinace politiky odborníků, a já opravdu nechci nikterak snižovat odbornost těch různých virologů, lékařů a dalších, jsou pod obrovským a hysterií vybičovaným tlakem, ale to spojené s levicovou vládou, zastáncem silného státu, dělá poměrně smrtící kombinaci, kterou máme. Nám se zatím nedaří zachovat naše fyzické zdraví, ale dochází k výraznému zhoršení psychického zdraví - podívejte se i na tom náměstí, jak tu lidé demonstrují, a k ohrožení sociálního zdraví milionů obyvatel. To je prostě fakt. My si myslíme, že je třeba změnit strategii zcela, a sice k výlučné ochraně ohrožených skupin, lidí nad 70-75 let, ať už se jedná o nákupní časy, vyhrazená místa v dopravě a tak všelijak podobně, naprostá změna toho, jak stát se chová v domovech seniorů apod. apod., a všechny obchody, restaurace a místa, školy zejména, kde se schází populace, která ohrožena není, zachovat.

Dalším faktorem, o kterém tady také nikdo nemluvil, je že, podle některých dat z posledních týdnů nám začíná růst počet zemřelých osob, které nezemřely na covid, a to jsou oběti toho vybičovaného strachu, že pozdě chodí do nemocnice nebo že nemocnice často odkládá řadu opatření kvůli péči o covid. Všichni pevně doufáme, že vakcína nějakým způsobem ten stav drobně vylepší, musí být dobrovolná, ale to, co zatím tady sleduji v těch opakovaných žádostech o nouzový stav, je prostě takové řešení cestou nejmenšího odporu, je to chaos, je to zoufalství, a my se pod to podepsat nemůžeme a nebudeme pro to hlasovat.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Jsme rádi, když mají peníze občané, a ne vláda, zejména tato vláda Klaus (Trikolóra): Vaše kolektivní nenávist k hospodským mě fascinuje Klaus (Trikolóra): Stát dělá, jako že se nic neděje, a to je cesta do pekel Klaus (Trikolóra): Moc nerozumím, jak se zastaví pandemie tím, že se poslankyně nechá očkovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.