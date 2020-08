Klaus (Trikolóra): Piráti chtějí tenhle zákon ještě utužit a vy jim k tomu děláte tajtrlíka

reklama

K té debatě o počtu zákonů. Já jako člověk z praxe vám řeknu, že jsem už asi deset let ředitelem a žádný školský zákon neexistoval. Dneska máme třísetstránkový, navazující vyhlášky, zákon o pedagogických pracovnících a nyní zase, protože někdo rád tvoří legislativní návrhy, přinášíme další paskvil, 17 stránek něco o nějaké distanci.

V realitě my jsme tu epidemii už zažili, učitelé učili i distančně, někteří neučili, to žádný zákon nezmění. Máme také řadu rodin takových, jak se to slušně říká, sociálně slabších, kteří už distanční výuku provozují několik let a žádný OSPOD ani sociálka s tím nikterak nic neudělá. Čili pro nás tento zákon je zcela zbytečný.

A ještě řeknu jednu věc, kvůli tomu jsem se přihlásil. Já jsem zaznamenal takové ty extremistické levičácké kruhy mezinárodní i české, jak už vydávají takové ty jako letáčky "pandemie je příležitost pro globální změnu vzdělávání".

To znamená zničit vztah žák učitel, zajistit, aby děti do školy chodit nemusely. A je to další úder tomu vzdělání, které známe, na čem tato země zbohatla a teď se tady ne náhodou, Piráti to chtějí ještě utužit tenhleten zákon, je jim to málo, a vy jim k tomu děláte takového toho tajtrlíka, který to jako přinese a ty dveře otevře. Čili my za hnutí Trikolora tento zákon nepodpoříme. A velice bych apeloval, abychom se snažili ne na každou věc se snažit okamžitě začít psát zákon. Ty školy si poradí. Ta část, kde se dává ministerstvu právo něco rozhodovat samo, to bych naopak podpořil. Já si myslím, že nemusíme vždycky pořád řešit jako jestli jsou přijímačky 12. dubna nebo třináctého. To zvládne ministerský úředník. My máme kontrolovat pana ministra. Ale k tomuto zákonu ještě ve stavu legislativní nouze mám skutečně veliký Abstand, jak by řekli Němci.

Děkuji.

