Klaus (Trikolóra): Toto není žádná novela návrhu rozpočtu, je to čistá informace o narůstajícím dluhu

Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, paní ministryně, já budu další v řadě, který za hnutí Trikolóra navrhne tuto novelu zákona o státním rozpočtu k přepracování. Vedou nás k tomu důvody tyto. Toto není žádná novela návrhu státního rozpočtu, není to žádná reakce na ekonomický vývoj, velice dramatický, který zažíváme, je to čistá informace o narůstajícím dluhu. A my si myslíme, že to je zkrátka a dobře málo.

Tady spousta kolegů mi říkala, že ve 4 ráno dneska jeli po dálnici, aby se zúčastnili zasedání. To pak tedy začalo se zpožděním v 10.30 a jediné, co se dozvíme, že je to teďka 500 mld., po prázdninách to bude 700, ale není zde sebemenší snaha jakkoliv ušetřit ve státních výdajích, jakkoliv reagovat na stávající situaci.

Často se tady operuje tím, že 500 mld. je velké číslo. Ono je - díky pro vládu - tak velké, že si ho nikdo neumí představit. Moji kolegové spočítali, že kdyby to bylo v tisícikorunách, tak dvakrát oblepíme celou zeměkouli těmi penězi, kolik je 500 mld., tedy abych byl přesný, je to 1,996krát, aby mi demagog.cz nezrušil facebookový účet, že šířím fake news.

Co je závažnější, je to jedna třetina celého státního rozpočtu, a to už je dle mého názoru extrémně varující a já skutečně nesdílím takovou tu vaši politiku, paní ministryně, že to nevadí, že se nemůžeme proškrtat já nevím do čeho, a rovnou vám to vyvrátím. Pokud to tedy nevadí, že je 500 mld. schodek, tak proč by nevadilo 1000 mld. nebo 3000 mld.? Proč vůbec vybíráte daně, když to nevadí, když tedy peníze vytisknete a půjčíte. Jo? Tak zrušme daně, zvyšme všechny výdaje státního rozpočtu dvakrát a máme 3000 mld., to už od těch 500 není tak velký rozdíl. Anebo to vadí? A nejde ani tak o to, že to budou platit naše děti a vnoučata, ale vy tím zejména útočíte na naše vkladatele, na střední třídu. To si musíme jednoznačně říci.

Ze schodku 500 mld. se zatím občanům, živnostníkům a podnikatelům vrátilo minimum. K 8. červnu to bylo, tuším, 43 mld., co dostali nazpátek v těch poměrně neúspěšných akcích COVID-1, 2, 3, 4, nevím kolik. Čili jsou to čistě výdaje vlády.

K rozpočtu je podle mého názoru nutno přistupovat strategicky jinak, protože vy jste několik let tady prohospodařovali naši prosperitu, kterou netvoří byrokrati ani vláda, při vší úctě, ale firmy a občané, kteří pracují, starají se o své rodiny a něco dělají. Vy jste jim daně sebrali a projedli, když to řeknu drsně. Když to řeknu slušněji, tak jste upláceli různé voličské skupiny, ale tento mejdan teď skončil díky přispění té epidemie. Tohle už je dlouhodobě neudržitelné. Každá rodina, když se ocitne v tak dramatické situaci, jako je nyní Česká republika s mnoha desítkami procent propadu průmyslové výroby atd., tak musí nějak reagovat. Musí si stanovit výdaje, které jsou nezbytné, např. tatínek jezdí do zaměstnání ráno autem, tak musí mít tu tisícikorunu na benzín ten měsíc, ale holt si místo pěti piv dají dvě, holt něco odloží, začnou prostě šetřit. Takhle se chová každá normální rodina v situaci, když jí dramaticky klesnou příjmy nebo se stane něco hrozného, že jim vzrostou skokově výdaje, aby přežila.

Vy jste v situaci rodiny, která má příjem 30 tis. měsíčně a měsíčně je 10 tisíc v minusu, a tváříte se, že nic, a další měsíc to možná bude 15 a takhle budeme čekat, co se stane.

Každá firma, která je v podobné situaci, se zejména snaží udržet výrobu, snaží se dát nějaké peníze do něčeho, co má šanci růst a řezat náklady. A vy jediní se tváříte, že vláda to dělat nemusí.

Já si to nemyslím, ale pakliže nemusí, tak skutečně snižme všechny další typy daní a zvyšme ten rozpočet, vždyť si půjčíme a o nic nejde.

My jsme tady navrhovali, když se projednával rozpočet ještě v době blahobytu, různé typy úspor. Já to tedy opráším. Tam je 150 mld. rezerva, která už byla o Vánocích, dá se to ... (nesroz.) ještě dále. Nejde jenom o ty politické neziskovky a různé samojedící organizace v rámci státu, ale jsme třeba země, která má trojnásobek dotací soukromým subjektům z rozpočtu. Vezměme si příklad například Švýcarska. To je země, kde z Ústavy není možné vyprodukovat schodek státního rozpočtu, a když ano, tak součástí tohoto schodku musí být návrh, jak to bude splaceno v nejbližších pěti letech. Tady o to sebemenší pokus není, je tady výhled do října na krajské volby a do dalšího října na ty celostátní a pak, děj se vůle boží!

Když dojde k přepracování, dá se to najít v podání, které jsme dávali, kde se peníze dají šetřit, nehodlám to tady teď všechno opakovat, abych vás nezdržoval.

Pak bych rád vznesl ještě jednu otázku, když se dnes bavíme víceméně o dluzích, o dluhu, jak ho budeme splácet, tak bych se zeptal pana premiéra na jednu věc. Ta věc se jmenuje New Generation EU, což není nic jiného než společné dluhy Evropské unie a společné daně. To je věc, která stojí před branami, chystá se. Já bych se rád zeptal vlády České republiky a pana premiéra, jaké je naše stanovisko, protože já patřím k těm, kteří nemají rádi dluhy, pro mě je ta současná situace státního rozpočtu hrozivá, ale byl bych velice rád, aby se k tomu ještě nepřidalo splácení dluhů Španělska, Itálie a dalších v rámci té nádherné akce New Generation EU. Ta mimochodem zavádí - nebo hodlá zavést, abych byl přesný - čtyři nové společné daně, čili prolomit to tabu, že Evropská unie žádné vlastní peníze nemá, jsou to nové emisní povolenky, což za Jana Husa se jmenovalo odpustky, čili teď například, já nevím, v Litvínově by ta chemička mohla více prosperovat, mohli by podporovat hokej, místo toho to odvedou a nějaký bankéř s tím obchoduje jako s evropskou emisní povolenkou a má z toho profit, ne ti lidé, kteří tam žijí.

Druhá zajímavá idea je daň z velikosti firmy, kterou se chystají zavést.

Třetí je dovozní uhlíková daň, to je jakési celosvětové clo.

Čtvrtá je digitální evropská daň.

To mě velice děsí a já bych se rád zeptal pana premiéra, jaká je naše pozice české vlády, zda je striktně odmítavá, zda je to jasné veto a v žádném případě se toho nebudeme zúčastňovat, nebo zda je to jako u evropského Green Dealu, kde pro časopis Blesk a podobně se vyjadřujete velice negativně - já s vámi souhlasím - ale v realitě ta vláda už vysílá signály, že se toho zúčastníme, čili je to takové to něco jiného pro lidi a něco jiného navenek. Jo? Zkrátka, jestli nejste rozhořčen na Evropskou unii jenom když kritizuje vás osobně, ale jestli jste zásadový ve věcech, které se týkají celé České republiky. To bych se rád ještě při projednávání tohoto rozpočtu doslechl, ale v tom současném stavu to skutečně podpořit nemůžeme.

Děkuji.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



