Klaus (Trikolóra): V drtivé většině škol tam bude sedět jedno zdravé dítě vedle druhého

Koukám, že už paní zpravodajka hájí ministra ohnivěji než on sám sebe. Já bych uvedl své vystoupení tak trochu osobně. Pane Plago, vy jste hodný člověk, jo. Já to myslím upřímně a bez ironie. Akorát jste také ústavní činitel a teď je krize, a to vyžaduje nějaké rozhodnutí. A já se upřímně domnívám, že ta rozhodnutí v jádru jsou dvě. Buď děti jsou ve škole, učí se a probíhá normální režim, anebo se bojíme, že tady budou běhat zmutované zombie a všichni zemřeme, a proto školy uzavřeme.

Ten váš mezistav podle mě k ničemu kloudnému nevede, a sice - jaké máte vědecké podklady pro ta opatření, která jsou zaváděna, že moje dcera Eliška může jít na záchod jenom v sudou minutu a ne lichou, a musí sedět v jídelně než ještě dojedí další atd. Vy přece pro to nemáte sebemenší vědecká data, opodstatnění, abyste docházeli k tomu, že 15 dětí, nebo 18, nebo 12 je koronavirově bezpečné a celá třída, kde je 24 dětí, je nebezpečná.

Ten váš přístup, že kdo nechce, tak nemusí, abyste si to u nikoho nerozházel, protože část rodičů zoufale chce jít do práce, chce vydělávat, ale zase je část obyvatel, která se ještě velice bojí a neotevírá okna, no to je zase taková politika ani ryba ani rak.

Tak prostě, vy jste zodpovědný za kvalitu vzdělávání v České republice, tak se k tomu nějak postavte. Vy tady omíláte donekonečna nějaké nuance na tohle a na tamto, ale principiálně. Tak teď je 2000 nemocných lidí v České republice, z toho většina je v nějaké karanténě, takže pravděpodobnost, že v té skupině dětí je někdo nemocný, je naprosto minimální, čili v drtivé většině škol tam bude sedět jedno zdravé dítě vedle druhého a vy jim z nějakého záhadného důvodu zabraňujete, aby tam byla paní učitelka, učily se ž, č a nevím, co teď probírají v první třídě, kde je moje Eliška.

A místo toho mi doporučujete jako rodiči, že tedy do školy můžete, ale nebude tam učitelka, bude tam nějaká vychovatelka ve skupině, není družina a tisíc a jedna dalších věcí jsou tam nějak omezeny a rodiče, třeba my nebo moje manželka prostě váhají, jestli tam dítě vůbec poslat, jestli to má smysl.

Takže já se vás znovu ptám, jaká data máte pro ta opatření, která teď zavádíte, myslím vědecká, epidemiologická, podle mě žádná, a k čemu všemu tohleto má mířit, protože to, co jste předvedli v těch základních školách, je totální chaos. Některé školy mají zavřeno, některé otevírají atd.

Já si myslím, že ta situace je skutečně vážná a že byste se k tomu měl nějak postavit a nějakým způsobem to rozhodovat a ne tady jako vždycky z toho utéci a tady se schovat za paní zpravodajku. Nezlobte se.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



