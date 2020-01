Klaus (Trikolóra): Všichni znáte můj slib, že nebudu hlasovat pro nic, co zvyšuje daně

Dobrý den, dámy a pánové.

Já také kvituji velice klidnou debatu. Přišel jsem sdělit naše stanovisko hnutí Trikolóra. Jak také víte, nikdy nechodím k mluvítku, když říkám to stejné, co všichni moji předřečníci. Tak bych se rád politicky vymezil. S potěšením jsem zaznamenal, že ODS se hlásí k nějaké globální dani OECD, takže toto není naše politika. Myslíme si, že globalismus je cesta do pekel.

No a co se týče samotné digitální daně, tak vám musím říci, že jsme měli poměrně bouřlivou debatu, protože jsme mladé a malé hnutí, o to víc ideově zakotvené, takže jsme měli vášnivou debatu, jaká daň se vůbec smí zvýšit, jaká nesmí. Samozřejmě také všichni znáte můj slib, že nebudu hlasovat pro nic, co zvyšuje daně. Na druhou stranu je naší politikou ochrana národního průmyslu, takže tady jsme v naprostém ideovém rozporu a protože je skutečně pravda, že velcí internetoví giganti, čeští a zahraniční, mají v České republice úplně odlišné podmínky, úplně odlišně platí daně - a to říkám jako člověk, který asi není největším miláčkem Seznamu, jak tak sleduji náš mediální prostor.

Takže naše řešení je toto: My jsme ochotni tento zákon za prvé pustit do druhého čtení. A za druhé jsme pro něj ochotni hlasovat v případě, že bude přijat náš pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který bude znít, že stejně vysoká částka, která se vybere na této dani, bude daní odebrána na straně daní z fyzických osob, aby to bylo daňově neutrální. Takže toto je naše pozice. To číslo spočítat není příliš těžké. A chceme to odečíst z té základní odečitatelné položky k dani, kterou platí každý český člověk. Když se tedy podaří snížit nebo zdanit internetové giganty tak, aby to dostali čeští občané.

Děkuji.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Martínek (Piráti): Vládní návrh digitální daně má mnoho nedostatků Pícl (ČSSD): Zdanění digitálu jde na vládu Ministryně Schillerová: Navrhujeme zavést jednotnou digitální daň ve výši 7 % Ministryně Maláčová: Pokud se nepochválíte sami, nikdo to za vás neudělá, digitální daň je na světě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.