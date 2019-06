Klaus ml. (Trikolóra): Boudaři v Peci by vás se zvýšením poplatků vynesli v zubech

Dámy a pánové, dobré ráno. Přihlásil jsem se do rozpravy, abych řekl stanovisko hnutí Trikolóra k místním poplatkům. Omlouvám se, že jsem to zase já, ale kromě mě už je tady jenom paní poslankyně Majerová a ta má hodně lázní ve svém volebním obvodu, tak nechtěla vystupovat, tak to zbylo na mě.

A teď vážně. Zaprvé bych prosil své ctěné kolegy, pražské komunální politiky, aby si nebrali do úst rodiny ze Zlínska. Nemáte k tomu mandát. Zadruhé prostřednictvím pana předsedajícího panu Polanskému (správně: Jiránkovi) - zrovna tak nemáte mandát hovořit o Peci pod Sněžkou, což je moje bydliště, protože zrovna místní boudaři by vás se zvýšením poplatků vynesli v zubech. To jsem si jist. A radši tam nejezděte.

Zatřetí daně se mají platit, čili tady souhlasím, že podívat se na to, jak Airbnb platí daně, je debata, která by měla proběhnout a je vážná. A doufám, že Ministerstvo financí jenom tady nekoketuje s poslancem Onderkou, ale věnuje se výběru Airbnb. (Ministryně financí s úsměvem družně debatuje u zpravodajského stolku se zpravodajem tisku poslancem Onderkou.) Ale, a teď to řeknu, ideologickou věc. Já jsem sliboval v kampani, teď to slibujeme voličům znovu, že nikdy nezvýšíme daně a nikdy pro to nebudeme hlasovat. A místní poplatky jsou také daněmi. Čili my pro to hlasovat nebudeme. Daně mají být nízké, zvyšovat se nemají. A tady je zajímavé, že když jde o zvyšování daní, tak to jsou pro to jenom socialisti, ale když jde o zvyšování místních daní, tak jsou pro to všichni. Tak my ne.

Další zajímavá idea, co tady zazněla, je takové to sociální inženýrství redistribuce turistů, tady řekl pan poslanec Michálek. Tak zase, kam se vracíme, dámy a pánové? Budeme tady jak sociální inženýři redistribuovat turisty, aby se nešli dívat na Karlův most, ale - teď nechci říct žádné město, abych někoho neurazil - kam moc nejezdí.

Tak takhle bych to asi v jádru shrnul. My budeme proti. Děkuji. (Tleská pouze Jaroslav Faltýnek.)

