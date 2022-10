Koalice SPOLU, Piráti a STAN: Novela státního rozpočtu na rok 2022 umožní lépe reagovat na energetickou krizi a vysokou inflaci

reklama

Představitelé vládní koalice také zdůraznili, že i nadále považují za důležité být rozpočtově odpovědní, současně je však důležité pomoci občanům ve zvládání energetické krize.

„Předpokládám, že dnes schválíme novelu státního rozpočtu pro letošní rok i s pozměňovacími návrhy koaličních poslanců, který počítá s navýšením schodku na 375 miliard korun. V současné situaci, kdy celá Evropa čelí válce na Ukrajině a jejím přímým dopadům i na naši zemi, ale nevidím jiné řešení. Strukturální deficit přijde na pořad dne v následujících letech. Výdaje, které souvisí s navyšováním rozpočtu, jsou primárně věnovány na pokrytí dopadů energetické krize pro naše občany a firmy - když budu jmenovat nejvýznamnější položky - jedna se o energetický tarif plus 16,8 mld, pomoc uprchlíkům plus 10 mld, nákup zemního plynu do zásob 8,5 mld a valorizace penzí 7,8 mld. K té poslední položce připomínám, že v letošním roce jsme penze zvýšili v průměru o 2500 korun, v lednu plánujeme další navýšení v průměru o 850 korun,“ uvedl předseda Rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



„Přes to, že nikdo z nás ze zvyšování schodku nemáme radost, při současné energetické i geopolitické situaci bohužel není jiné zbytí. O to více oceňuji kroky vlády Petra Fialy, která k situaci přistupuje s rozvahou a lidem neslibuje vzdušné zámky, ale přichází s konkrétními řešeními. Ať už je to od počátku úprava sociálních dávek, energetický tarif nebo jiné kroky plánované v dalším roce,“ uvedl poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek (ODS).

Občanská demokratická strana ODS



„Bohužel jsme opět zaznamenali velké obstrukce z řad opozice. Mluvím teď samozřejmě o hnutí ANO i SPD. Míra jejich obstrukcí za poslední rok už přesáhla veškeré meze a zvyklosti. Osobně už to nazývám sabotáží parlamentní demokracie. Nikdo nechce opozici ubírat právo na diskuzi. To množství bodů, které jsou obstruovány, je ale tak vysoké, že tento nástroj postrádá svůj smysl. Tedy to, že opozice dvakrát nebo třikrát za velební období upozorní na nějaké jejich zásadní téma. Apeluji proto na opozici, aby se začala chovat konstruktivněji. Uvidíme, jak bude dnes probíhat mimořádné jednání. Pevně věřím, že opozice konečně vezme rozum do hrsti a začne se chovat odpovědně,“ shrnul chování opozice poslanec a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

„Rozpočtová odpovědnost je pro nás zásadní, za stejně důležitou však v současné těžké době považuji pomoc občanům. Pokud bychom ji neposkytli, riskujeme narušení sociálního smíru v zemi. I přes současný schodek, zapříčiněný dopady ruské agrese na Ukrajině, nicméně platí, že v příštích letech hodláme veřejné finance konsolidovat,“ říká poslanec a člen rozpočtového výboru Michael Kohajda (KDU-ČSL).

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

„Rozpočet promítá úsporný tarif do konce roku i příspěvek rodinám 5 tisíc korun na dítě. Byly zohledněny další výdaje, které dojednal vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Jde o 3 miliardy na podporu místního rozvoje, zejména výstavbu bydlení, opravy a výstavbu školek. Deficit rozpočtu je stále menší než schodky exministryně Aleny Schillerové. Ta jej sestavovala ještě v období před začátkem invaze na Ukrajinu. Celkový výsledek proto považujeme za dobrý. K návrhu je podán i koaliční pozměňovací návrh týkající se úpravy rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky a Lánské obory, který zohledňuje fakt, že zde stále pracuje pravomocně odsouzený člověk, který dostal od prezidenta milost,“ okomentoval poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

