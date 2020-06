Kobza (SPD): Je Aeronet pátou kolonou? A koho?

reklama

V poslední době se Aeronet, který se tváří jako vlastenecké a alternativní médium, z těžko pochopitelných důvodů přednostně věnuje denunciaci jediné vlastenecké politické síly u nás, totiž hnutí SPD. Naposledy to bylo v souvislosti s aktuálním rozhodnutím Poslanecké sněmovny založit sněmovní Komisi pro hybridní hrozby. Aeronet vyčetl poslancům SPD, že pro toto rozhodnutí zvedli ruku. Vycházíá patrně z předpokladu, že pod pojmem hybridní hrozba se u nás míní pouze propagandistické působení Ruska a Číny, jak to prezentují právě mainstreamová média. Jenomže hybridní hrozby skutečně existují, ale mají mnoho dalších a reálnějších podob, než o jakých vzletně, ale bez důkazu mluví spolky typu Evropských hodnot či Europeum.

SPD vidí jako hrozbu, a říkejte si jí třeba „hybridní“, na pojmenování nesejde, jde-li o reálnou hrozbu, zejména aktivity související s kybernetickými útoky, terorismem, nelegální migrací, dezinformacemi nebo průmyslovou špionáží. Hybridní hrozbou je, že Turecko využívá imigranty v boji proti Řecku a evropským státům. Hybridní hrozbou jsou i islámští teroristé, o nichž víme, že dostávali či dostávají přímou či nepřímou podporu od některých západních mocností. Hybridní hrozbou byly a jsou kybernetické útoky proti českým nemocnicím, které proběhly v době pandemie koronaviru. Hybridní hrozbou dle našeho názoru jsou i aktivity neziskovek George Sorose, které mají podle našeho názoru destabilizovat pozice vlasteneckých vlád či stran. Hybridní hrozbou jsou i dezinformace „sluníčkářských“ médií.

Právě proto, aby „sluníčkáři“ chtějí pojem „hybridní hrozby“ zneužít jako bič proti vlastencům či proti Rusku nebo Číně, musíme mít v komisi našeho člověka, který by se stavěl proti zneužití této komise v tomto jednostranném smyslu a případně vznášel námitky a odpor proti zneužití této komise pro politické účely „sluníčkářů“ a jejich spojenců v poslaneckých řadách. Zastoupení v této komisi mají všechny sněmovní strany včetně KSČM. Naše neúčast by způsobila situaci, že nebudeme mít žádný vliv na práci komise a nebudeme mít ani informace, co se tam děje. A to by právě mohlo vést ke zneužívání komise a popření jejího pravého smyslu.

Jak se zdá, činnost Aeronetu, je pátou kolonou, slouží nadnárodním globalistickým elitám budujícím neomarxistický multikulturní Nový světový řád. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký, a tím si získává důvěru vlastenců, ale jeho skutečnou úlohou je rozkládat vlastenecké hnutí a budovat ve veřejnosti nedůvěru vůči autentickým vlastencům, reprezentovaným SPD.

Již několikrát jsem vyzýval anonymního pana VK z Aeronetu, aby se mnou šel tváří v tvář do debaty v přímém přenosu na Svobodném rádiu, abych jeho lži z očí do očí vyvrátil. Byl jsem odmítnut, protože se hlavní „tvář“ Aeronetu se mnou do debaty bojí jít, protože ví, že nemá čím své lži doargumentovat a dokázat. Anonymem, který nedokáže své pomluvy z očí do očí obhájit, se nemá smysl zabývat. A doporučuji to všem lidem.

Snad poprvé za mnoho let dávám za pravdu mainstreamu: ano, Aeronet je dezinformační médium. Tím, co dnes činí, se dokonale odhalilo.

Jiří Kobza, poslanec za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

