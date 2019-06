Kobza (SPD): Proč feministky mlčí o zločinu v Lukavci?

Petr Hampl napsal o hrůzném činu u Terezína trefný a pravdivý článek (k přečtení zde).Ukázal na nebetyčné pokrytectví socialistického vedení ministerstva vnitra a především zákeřnou roli médií v situaci, která je velice závažná a daleko hrozivější, než „politicky korektní“ politici a média jsou ochotni přiznat a především zveřejnit. Další údaje o tom, co se doopravdy děje našim (evropským) ženám a dcerám v Evropě, jsou demonstrovány na španělském příkladu zde).

To EU donutila Babiše vzít socdem do vlády

Naše policejní statistiky politicky korektně nezveřejňují původ nebo etnickou příslušnost pachatelů sexuálních zločinů, kterých je i tak dost. Za loňský rok (podle zveřejněných statistik Policie ČR) jich bylo celkem za uvedené kategorie dohromady 9534 případů. Jde o znásilnění (§ 185), pohlavní zneužívání v závislosti (§ 187/2) a pohlavní zneužívání ostatní (§ 187/1, 3, 4). Pokud je tedy podle vyhrožování ministra vnitra odsouzení znásilnění školačky v Lukavci nelegálním migrantem závažnějším zločinem než samotný zločin, začíná zde něco opravdu nepříjemně páchnout. Nesouhlasím ovšem s Petrem Hamplem, že za ten zločin může ministr vnitra. Obviňuji z něj voliče sociální demokracie, kteří umožnili, aby se takový člověk dostal k moci! Obviňuji z něj vedení Evropské unie, které přinutilo vítěze voleb, aby sociální demokracii přibral do vlády a odevzdal jí zahraniční věci a vnitro. Souhlasím s Hamplovým obviněním mainstreamových novinářů, kteří se snaží vytvořit prostředí, kdy se občané budou bát vyslovit své odsouzení zločinu. Obviňuji z něj všechny mainstreamové politiky na všech úrovních, kteří utajují skutečný rozsah zločinnosti, importované s nelegálními imigranty. Obviňuji z něj Evropskou unii, která vpustila tyto miliony nepřizpůsobitelných imigrantů a dovolila jim pohybovat se po Evropě jako po dobytém území s podřízeným obyvatelstvem. Obviňuji z něj neziskové organizace, které motají hlavy našim dětem a dělají z nich budoucí zmatené oběti dalšího násilí!

Až naše dcery nebudou moci beze strachu vyjít z domu

Nyní je aféra ze znásilnění školačky, které se nepodařilo utajit ani mediálně bagatelizovat. Co se bude dít, až se i u nás z násilné kriminality imigrantů stane (podle teorie Overtonova okna) stejně jako například v Německu běžná věc a naše dcery nebudou moci samy a beze strachu z násilí ani vyrazit na nákup? Co se stane, až se k brutalitě importovaných dobyvatelů přidají islámští teroristé jako další obohacení? Kam utečou ti, kteří tento vývoj vnutili našemu národu a jsou zodpovědni za všechny oběti? Kde se schovají před spravedlností? Jak to vysvětlí svým dětem, že právě oni se podíleli na zničení světa, který nám vybudovali naši otcové a dědové? Všimněte si, jak o odporném znásilnění v Lukavci usilovně mlčí všechny feministické a genderistické organizace, které tak usilovně prosazují Istanbulskou smlouvu. Kde jsou? Kde je pokřik na náměstích? Znásilnění nepřizpůsobitelným nelegálním imigrantem z Afriky asi nepovažují za násilí na ženě. Dokazují tím jenom znovu a znovu nekonečné pokrytectví feministických organizací a genderismu jako takového. To je ostudný nezájem.

S vládou jít nemůžeme

Kolik zločinů na našich lidech a na našem území musí ještě imigranti spáchat, než se voliči probudí a pochopí, koho si zvolili? Kdy naši politici v EU přiznají, že Afrika patří do Afriky? Nebo oni snad nemají dcery? Takže až se mě bude zase někdo ptát, proč jsme hlasovali proti vládě, tak tady bylo uvedeno hned několik důvodů. Konkrétně právě jde o samotnou účast a způsob práce ČSSD ve vládě, který považujeme za naprosto nepřijatelný. Proto SPD nemůže a nebude hlasovat pro vládu, kde se účastní ČSSD.

