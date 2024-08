Kochman (SPD): Potřeby zdravotně postižených znám z vlastní zkušenosti

Můj příběh začal v roce 1977, kdy jsem přišel o levou nohu ve stehně. Bylo mi v té době devět let. Po nehodě bylo těžké zařadit se do společnosti dětí. Byl to sport, který mě dostal zpátky. Zařadil jsem se do společnosti s handicapovanými lidmi, kteří mi ukázali směr a odhodlání.

Pracuji v zařízení Centrum pobytových a terénních sociálních služeb od roku 1988. Jelikož mám zkušenosti z praxe, chtěl bych se věnovat sociálním službám, osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodičům dětí se zdravotním postižením, ženám samoživitelkám a lidem v nouzi.

Chtěl bych také poukázat na předměty samostatných využitých veřejných prostor, budov, a služeb určené veřejnosti. V některých případech jsou to překážky natolik závažné, že zcela znemožňují člověku s určitým typem postižení navštívit určitou budovu, jako jsou restaurace, bazény a historická centra.

Proto máme na kandidátce lidi, kteří mají srdce a chtějí to nejlepší pro svůj kraj. Kvalitní odborníky z mnoha důležitých profesí, kteří své znalosti a odpovědnost mnohokrát prokázali ať už ve svém osobním, či pracovním životě.

Milan Kochman SPD

Předseda Oblastního klubu Plzeň - sever

