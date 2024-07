Kocmanová (Piráti): Podpořili jsme další pomoc obětem znásilnění

I podle Nejvyššího soudu byl v tomto případě porušen zákon a trest byl nepřiměřeně mírný, nebylo ho ale již možné změnit. Ministr spravedlnosti a skupina poslanců včetně místopředsedkyně Pirátů Kláry Kocmanové navrhli zákon, který by zakotvil průběžné vzdělávání soudců, například v tom, jak jednat s oběťmi znásilnění, a zlepšil financování pomoci obětem trestných činů, které je stejné od roku 2013. Nově by byly náhrady vyšší a pravidelně by se valorizovaly podle průměrné mzdy.

Mezi klíčové prvky tohoto zákona patří zlepšení odborné úrovně soudců prostřednictvím individuálních plánů vzdělávání – soudci budou muset nově předložit předsedovi soudu ke schválení návrh individuálního plánu vzdělávání, který bude zahrnovat pravidelná školení a bude vypracován na období tří let. Předseda soudu může návrh upravit s ohledem na současné nebo předpokládané zařazení soudce a na jeho znalosti a dovednosti. Jde tedy o zpřesnění administrativní povinnosti soudců. Součástí zákona bude také zvýšení pomoci obětem trestných činů a zpřesnění procesních pravidel pro zvláštní soudní řízení.

„Věřím, že přijetí zákonu přispěje k posílení našeho právního systému, zvláště ve vztahu k ochraně zranitelných skupin jako jsou děti, osoby s duševními onemocněními nebo oběti trestných činů. Posílení právní pomoci a podpory pro tyto skupiny je krok správným směrem,“ popisuje poslankyně Klára Kocmanová přínosy novely, kterou podepsala a kterou podporuje i celý poslanecký klub Pirátů. Dodává však, že ačkoli je jednou z předkladatelek zákona, ráda by v něm viděla zahrnuté i další oblasti, aby byla pomoc obětem trestných činů ještě efektivnější a dostupnější.

Mezi tyto další oblasti podle Kocmanové patří:

1. Paušální náhrada pro oběti sexuálních deliktů:

„Ráda bych, abychom otevřeli otázku ohledně ustanovení, které by umožnilo obětem sexuálních deliktů dostávat paušální náhradu na terapie bez nutnosti dokládat konkrétní náklady. Často se stává, že oběti nemají finanční prostředky na předplacení terapií, což jim znemožňuje získat potřebnou psychologickou podporu,” popisuje Kocmanová.

2. Ochrana dětských obětí, které dosáhnou zletilosti během řízení:

„Stejně tak bych chtěla, aby novela jasně specifikovala, že dětské oběti trestných činů, které během trestního řízení dosáhnou zletilosti, zůstávají i nadále tzv. zvlášť zranitelnými oběťmi a mají tak právo na bezplatnou právní pomoc. Tím by se zajistilo, že oběti, které čin nahlásí až po dosažení plnoletosti, budou mít stále přístup k potřebné právní ochraně a podpoře,” vyjmenovává další z důležitých dodatků, které by v návrhu ráda viděla.

3. Rychlé ustanovování zmocněnců pro oběti:

„V současnosti také existuje rozdíl v tom, jak rychle je přidělen obhájce obviněným, a jak rychle je stanoven naopak zmocněnec pro oběti. Obětem by výrazně pomohlo, kdyby se proces ustanovování zmocněnců pro oběti urychlil tak, aby probíhal stejně rychle jako proces ustanovování obhájců pro obviněné. To by sice pravděpodobně vyžadovalo změnu jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a mohlo by to mít dopad na rozpočet, ale je to krok, který by výrazně zlepšil přístup obětí ke spravedlnosti,” vysvětluje možnou třetí úpravu Kocmanová.