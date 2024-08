Kocmanová (Piráti): Veganský špekáček... ministerstvo chce chránit názvy masa

Veganský špekáček, sójový řízek nebo rostlinná slanina. Koupili byste si něco takového s očekáváním, že kupujete maso? Já teda ne - připadá mi jasné, že jde o čistě rostlinné verze. A ze zahraničních dat vychází, že ani většinu zákazníků takové názvy nematou.

Přesto teď Ministerstvo zemědělství chce chránit názvy masa a masných výrobků - zákazem právě těch názvů výše. To by zásadně zkomplikovalo fungování mnoha menších firem, které český trh obohacují o rostlinné alternativy. Šikovní podnikatelé a podnikatelky si zaslouží podporu. Místo toho jim hrozí zpátečnické úřednické překážky. Mnohdy už mají tyto názvy zavedené, spotřebitelé jsou na ně zvyklí. Navíc mají zásoby obalů, které by byly nepoužitelné. Kromě toho by se tím Česko odklonilo od unijního nařízení, které je s takovým zákazem v rozporu

Za Piráty těmto firmám vyjadřujeme podporu a s takto přehnanou ochranou názvů pro masné produkty nesouhlasíme. Jde o rostoucí trh, stále více spotřebitelů tyto produkty vyhledává - ať už třeba z důvodu hledání nových chutí nebo vynechávání masa z jídelníčku. A my bychom se měli spíš snažit, aby co nejvíce potravin tohoto typu vznikalo u nás, než abychom je dováželi.

Klára Kocmanová Piráti



