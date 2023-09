Kolaja (Piráti): Celoevropský zákaz vlastnictví médií politiky prošel hlavním výborem

reklama

„Jakmile noviny patří politikovi, občané přirozeně ztrácí důvěru ve vše, co napíšou. Jak se můžeme spoléhat na to, že novináři přináší objektivní informace, když jejich výplaty závisí na spokojenosti těch, o kterých píší? Nemůžeme. A proto je zákaz vlastnictví médií pro politiky nutnou podmínkou pro to, abychom měli v Evropě skutečně nezávislou žurnalistiku. Díky Aktu pro svobodná média již nebudou moct vysoce postavení evropští politici vlastnit více než 25procentní podíl v novinách, televizi či třeba v rádiu. Takže už se nikde nezopakuje to, co jsme zažívali my po dobu několika let, kdy jeden z největších mediálních domů v Česku vlastnil bývalý premiér Andrej Babiš,” popisuje Kolaja.

Kolaja do legislativy prosadil také vytvoření transparentního registru skutečných vlastníků sdělovacích prostředků nebo opatření pro spravedlivé rozdělování státní reklamy.

„Registr bude obsahovat kromě majitele také další relevantní informace, jako je třeba vlastnictví jiných byznysů. Takže pokud má vlastník vedlejší zájmy a svá média zneužívá k tomu, aby tyto zájmy prosazoval, bude to hned zřejmé. Díky tomu omezíme vliv oligarchů na veřejnou debatu,” dodává europoslanec.

Akt pro svobodu médií ještě musí europoslanci stvrdit na plénu, poté vstoupí legislativa do vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a zástupci národních vlád.

