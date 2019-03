Kolaja (Piráti): O cenzuře internetu v EU rozhodne zítřejší hlasování europarlamentu

Pirátské strany po celé Evropě, odborníci i veřejnost v uplynulých měsících upozorňovali na články 11 a 13 (v novém číslování 15 a 17). V sobotu daly najevo svou nevoli statisíce občanů Evropské unie. „Poplatky za úryvky textů, kterými jsou i výsledky ve vyhledávačích, stejně jako zavedení odpovědnosti za obsah vložený uživateli, což by vedlo k zavedení automatizovaných filtrů, jsou nejkritizovanějšími částmi směrnice. Vystoupila proti nim řada odborníků z oblasti IT, včetně zakladatele Wikipedie Jimmyho Walese, i provozovatelé internetových služeb,“ uvedl Marcel Kolaja, lídr Pirátů pro volby do Evropského parlamentu.

Podle Kolaji je na úrovni Evropské unie problematika autorského práva jedním z prioritních pirátských témat. Proto Piráti vyvíjeli v průběhu projednávání směrnice různé aktivity, kterými na problém upozorňovali: „Vyzvali jsme veřejnost, aby dala svůj názor najevo europoslancům. Ti obdrželi řádově miliony e-mailů od občanů EU. Loni i letos jsme organizovali demonstrace po celé Evropě. Naposledy jsme se sešli tuto sobotu v jedenácti městech po celé republice a protestovalo se v mnoha evropských metropolích. V Mnichově a v dalších německých městech to byly desetitisíce lidí. Velký podíl na tom má pirátská europoslankyně Julia Reda, která proti navrhované podobě směrnice vystupuje už od samého začátku a do současného znění návrhu se jí povedlo zařadit výjimky pro akademické a vědecké účely a přesvědčila některé europoslance, aby návrh s uvedenými problematickými částmi odmítli. Oslovili jsme i všechny české europoslance, z nichž někteří přislíbili současné znění směrnice nepodpořit.“

Odpůrci směrnice v europarlamentu hodlají v úvodu zítřejšího jednání prosadit hlasování o pozměňovacích návrzích. Pokud některý z nich uspěje, vrátí se směrnice k projednávání, které Evropský parlament v současném složení již nestihne. Směrnicí se poté bude zabývat Evropský parlament ve složení, o kterém rozhodnou volby 23. až 26. května.

autor: PV