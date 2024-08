Kolář (TOP 09): Evropskou unii pořád spousta lidí nechápe

Dvacet let jsme tu nechali politiky vykládat lži o diktátu Bruselu, až se z debaty vytratil zdravý rozum. Dokládají to směšné hádky o možném zrušení práva veta. Chcete říct, jak to ve skutečnosti je?

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 11% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 85% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 12056 lidí

Ve skutečnosti Českou republiku zrušení veta nijak nepoškodí, o žádnou suverenitu nepřijde a – klidně se divte – nám to může významně pomoct. Ono se to v Česku moc nenosí, ale základem evropské politiky je schopnost domluvit se. Ti, co to chápou, jsou silnými hráči, ti, co to nechápou, jsou slabí a na okraji.

Jeden příklad za všechny je miláček proruských davů Viktor Orbán. To, co se snaží prodávat jako svou neoblomnost a suverenitu, je ve skutečnosti absolutní neschopnost debatovat. Jeho politika stojí jen na tom, že blokuje, cokoli se dá. Výsledek je zjevný – šestadvacet dalších států vždycky zdlouhavě najde způsob, jak si prosadit dohodu, jen to trvá dlouho a bolí to.

Chtít zachovat veto jen proto, že je nám bližší politika držení rukojmí, než politika hledání kompromisů, jenom dokazuje, že Evropskou unii pořád spousta lidí nechápe. Až se naučíme s ostatními mluvit, prosazovat své zájmy diskuzí, a ne silou, bude v Česku fakt mnohem líp. Tak nějak obecně, nejen v ohledu evropské politiky.

Uf. Tohle bylo dlouhé, dlouhý je i rozhovor pro euraktiv.cz, který jsem k dění v Evropském parlamentu nedávno dával. Pokud máte takhle během letních večerů čas, dejte si to ZDE.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolář (TOP 09): Společný dárek Rusku, proč ho nemáme rádi Kolář (TOP 09): Před čtyřmi lety ukradl Lukašenko Bělorusům volby Kolář (TOP 09): Za vyvlastnění bychom museli vyplatit náhradu? Neberu v potaz Kolář (TOP 09): Nejlepším prezidentem USA bude…?