Kolář (TOP 09): Radnice nemůže ustupovat partikulárním zájmům několika lidí

Moderní příběh usedlosti Šatovka už běží téměř 10 let. Žádost o změnu územního plánu, která by v Šáreckém údolí umožnila vybudovat seniorské centrum a chátrající usedlosti dala nové využití, je datována do roku 2011

a po několikerém vpádu squatterů byla schválena teprve loni. Radnice okamžitě začala s přípravou projektu, se kterým seznamovala obyvatele. I přes snahu vyjít jim vstříc a projekt upravit dle požadavku místního spolku byla podána žaloba na změnu územního plánu, které bohužel soud prvoinstančně vyhověl.

„Jde o absurdní rozhodnutí, které hatí stovky hodin práce strávené nad celou Šatovkou. Hlavně ale hatí šanci seniorů Prahy 6 na důstojné a klidné stáří. Spolek si patrně neuvědomuje, že radnice je tu pro obyvatele celé Prahy 6 a nelze ustupovat partikulárním zájmům několika lidí,“ říká Ondřej Kolář /TOP 09/, starosta Prahy 6.

„Tímto verdiktem by bylo možné zpochybnit desítky, možná stovky změn územního plánu. V takovém případě by šlo o skandální precedens, který by Prahu už naprosto paralyzoval. Magistrát nás informoval, že v zákonné lhůtě podá kasační stížnost,“ dodává Jakub Stárek /ODS/, statutární místostarosta pro územní rozvoj, veřejný prostor a smart city.

Radnice počátkem roku uspořádala přímo v Šáreckém údolí tři veřejné debaty, kde se snažila najít kompromis s místními obyvateli. I přes zapracování většiny jejich připomínek a zmenšení celého projektu byla žaloba na magistrát, který změny územního plánu schvaluje zastupitelstvem hlavního města, stejně podána. I když magistrát s kasační stížností uspěje, celý projekt seniorského centra žaloba odsouvá nejméně o další rok.

autor: PV