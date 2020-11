Kolářík (Piráti): Chráněný účet řeší jen důsledky problému

reklama

„Chráněný účet máme ve svém volebním programu, dlouhodobě jsme tento institut prosazovali a stáli u vzniku legislativy, která ho zavádí do praxe. Máme velkou radost, že Sněmovna konečně na návrh kývla, a vyřeší se tak paradox v Česku, kdy tzv. nezabavitelné minimum dlužníkům exekutoři klidně zabavují. Jen je škoda, že to trvalo zákonodárcům tak dlouho,” uvedl pirátský poslanec Lukáš Kolářík, který se tématu exekucí dlouhodobě věnuje.

Piráti k zákonu o chráněném účtu přiložili také pozměňovací návrh, který by zavedl místní příslušnost exekutorů a slučování exekucí, což strana dlouhodobě prosazuje. To ale Sněmovna zamítla. „Chráněný účet by měl narovnat tristní situaci, kdy je mzda dlužníků hned několikrát podrobena srážkám skrz různé instrumenty a nezbyde z ní lidem ani nezabavitelné minimum pro nutné životní potřeby. Mají tedy problém zaplatit nájem nebo koupit dětem školní pomůcky. Chráněný účet ale řeší jen důsledky problému a ne jeho příčinu. Tím je mimo jiné to, že spolu dnes exekutoři soupeří v rámci tržního prostředí a jeden dlužník jich může mít hned několik. Vzájemně tak nemají přehled o tom, kdo co strhává a dochází k podobným neoprávněným krokům. Proto jsme chtěli prosadit místní příslušnost exekutorů a hlavně slučování exekucí, to ovšem Sněmovna stále blokuje a nechává tím tisíce lidí v kritické situaci,” popsal Kolářík.

Piráti rovněž navrhovali zavést informační povinnost pro Exekutorskou komoru, ani tu ovšem plénum nepodpořilo. „V současné době nemáme podrobný přehled o tom, jak velký problém Česká republika s exekucemi vlastně má. Žádali jsme proto, aby Exekutorská komora musela zveřejňovat data o exekucích, což by bylo zcela logické a pomohlo to k řešení problematiky. Ani to ovšem nenašlo dostatečnou podporu,” dodal pirátský poslanec s tím, že se míní dál zasazovat o spravedlivé nastavení systému exekucí.

