Koldinský (TOP 09): Držte si klobouky

Jako starosta si opravdu nemohu počínat ani jinak. Proto se nemohu smířit se zcela pro mě nepřijatelným rozpočtovým počínáním naší vlády, které má, ale především bude mít, nemilý důsledek v letech následujících. Přeci není možné žít jen na dluh, který navíc ani nesnižuji možným opatřením, ale naopak jej zvětšuji pouze pro své populistické sklony v obchodu s voličskou veřejností a s banálním odůvodněním, že za vším je koronavir. Za vším rozhodně ne, opravdu ne. Zdraví je pro mě to nejpodstatnější, tedy problémy kolem covid-19 v žádném případě nebagatelizuji, neviním vládu z prvotních opatření proti šíření viru, která byla v pořádku. Spíše cílím na systémové řešení a především na pravdivé informace, kterých se nám však pravidelně nedostávalo a dosud nedostává a na zcela zbytečné vyhazování peněz na předražené zakázky. Žádný jedinec si toto nemůže dovolit, protože by dlouho nemohl existovat. To si přece každý normálně smýšlející člověk, který hospodaří s běžným domácím rozpočtem, musí uvědomit. Nic není zadarmo, ale navíc ještě zadarmo z vypůjčeného na dluh? Strašná představa. Proto se mi zdá, a zde navážu na nadpis, že jedeme z kopce. Zatím si to ještě neuvědomujeme v plné míře, ale ty dopady na jedince jednoznačně musí přijít. Při představě, že se dosud nesáhlo na důchodovou reformu, raději ani neuvažovat. A to je pouze část ekonomických operací státu, ovšem pro ony jednotlivce důležitá. Znovu opakuji, nestraším, pouze rekapituluji a po svém komentuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny k astronomickému, a s největší pravděpodobností ne konečnému, schodku státního rozpočtu, u kterého ani nebylo dáno řádně najevo, jak se s prostředky bude nakládat, do čeho poputují a jak se deficit bude sanovat. Dosud to není vůbec nikde vidět, jen slova o číslech, která mají tolik nul, že to nejde ani ukázat na displeji kalkulačky. I účetní Jan Ducháček v podání Vlasty Buriana ve slavné předválečné komedii by se rozhodně ohledně dluhu ohradil a zeptal: „Když je někdo důsledně nedůsledný, tak kdo to tam dá?“ Odpovím prozaicky, my všichni.

Když se z úvahy celospolečenské přenesu do hospodaření našeho města, tak my se skutečně nemůžeme chovat tak, jak je výše popsáno, to už by bylo město spravováno někým jiným a každopádně by nemělo žádnou šanci rozvoje. To samozřejmě nikdo z nás nechce dopustit. Samozřejmě bylo nutné již při počátku nouzového stavu zatáhnout za brzdu a začít šetřit ve stávajícím rozpočtu města, který prozatím má třicetiprocentní propad na příjmové straně. Některé akce však už tou dobou byly pod smlouvami a bylo a bude je nutné dokončit. Jednou z nich je již realizované parkoviště v sídlišti U Dubu. Další investicí, která je již po vysoutěžení zhotovitele a pod smlouvou je rekonstrukce a dostavba základní umělecké školy, která se začne realizovat v září a její dokončení bude v příštím roce. Město získalo napotřetí dotaci na cyklostezku do Křivic, jejíž výstavbu chce rozhodně v příštím roce provést. Financování je však způsobem ex post, tedy plnění ze strany poskytovatele dotace je po dokončení a převzetí stavby, takže je nutné nejprve stavbu uhradit z rozpočtu včetně neuznatelných nákladů, kterých též není zrovna málo a které nepokrývá dotace. Jsem přesvědčen, že si technicky s financemi poradíme, i kdybychom na stavbu cyklostezky sjednali krátkodobý úvěr a splatili jej obratem jednorázově prostředky získanými z dotace.

Rozpočet města Týniště nad Orlicí je z nedávné minulosti již splácením jednoho úvěru zatížen. Jedná se o úvěr na investiční akci Křižovatka Turkova – Mostecká, která byla dokončena v minulém roce. Vzhledem k očekávaným nižším příjmům ze sdílených daní je zastupitelstvo připraveno pracovat s realitou a nic nepodceňuje. Sledujeme vývoj na příjmové straně, činíme možná úsporná opatření a další vyhodnocení směřujeme k podzimnímu jednání zastupitelstva, kdy budeme rozhodovat na základě v té době aktuálních čísel.

Na úvod jsem řekl, že jsem pozitivní člověk, proto věřím, že si ve městě s financemi poradíme. Věřím proto, protože jsme jako zastupitelé zodpovědní. Ovšem stejně tak bych chtěl věřit zodpovědnosti k financím vládě. Tam to však u mě drhne, protože mám asi na zodpovědné chování přísnější metr.

Přeji vám pěkné prožití léta a mnoho dalších pozitivních zážitků.

LIBOR KOLDINSKÝ

STAROSTA MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

