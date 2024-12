Kolovratník (ANO): Donesl jste těsně před druhým čtením čtyři bomby

Dobré dopoledne. Vidíte a o tom to celé je! Teď nechci panu ministrovi a Karlu Havlíčkovi také vstupovat do té debaty. Je to hodně mezi nimi, ale kolega Král to přesně nasvítil, pane ministře. O tom to je. Ten zákon sem do Sněmovny přišel letos na jaře. Měli jsme hodně pozměňovacích návrhů v hospodářském výboru - přerušili jsme proto, jak se to odvětví vyvíjí, jak je dynamické. Ve shodě - ve shodě opozice a koalice. Docela dobrý zákon. A vy sem přinesete pětadvacátého nebo čtyřiadvacátého října, na poslední chvíli, těsně před druhým čtením čtyři bomby, čtyři pozměňovací návrhy a podívejte - podívejte teď na tu debatu! Tohle jste způsobili stylem vaší práce!

A můžeme se shodnout na tom, že je to špatně, že je to o daňových poplatnících, kolik je to stojí. To asi jako tady opozice a koalice budeme mít shodu, ale když se podívám do článku na internetu, tak ministr Stanjura v létě 2023 - v létě 2023 jsou články, kde ministr Stanjura hovořil o tom, že to změní a že ví, jak na to. A je konec roku 2024. Rok a půl, na poslední chvíli před druhým čtením! To je celé o stylu vaší práce! Nic víc. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



