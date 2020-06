Kolovratník (ANO): Je to evoluční průlom do výstavby i do práv majitelů

reklama

Děkuji za slovo.

Svoje vystoupení zpravodaje maximálně zestručním z toho důvodu, abych dal prostor, kolegové a kolegyně, vám, abyste mohli představovat svoje individuální pozměňovací návrhy. Povím jen to, že hospodářský výbor se nakonec v závěru té koronakrize sešel 19. května, kdy projednal podané návrhy, které jsme tady my poslanci směrem k výboru zaslali, část z nich přijal, část nepřijal. Kolegové, kteří u toho jednání byli, ten obsah znají, vše je připraveno a Sněmovně předloženo k projednání v usnesení označeném 673/2.

Pan ministr zmínil asi ten nejdůležitější pozměňovací návrh, vidím tu věc stejně jako on. Je to návrh, který jsem připravoval společně po diskusi s Ministerstvem dopravy a hlavně s polským Ministerstvem dopravy, je to tzv. polská metoda. Ona opravdu - a to je důležité tady vysvětlit velmi jednoduše, budeme to pak vysvětlovat ve třetím čtení - posouvá ten moment samotného zahájení stavby nebo vydání stavebního povolení před definitivní vypořádání té majetkoprávní přípravy, tzn. nebude potřeba čekat na vykoupení příp. vyvlastnění všech pozemků, bude možné o to právo stavby, o zahájení zažádat dotčený úřad už ve chvíli, kdy budou vyřízena ta předchozí povolení, tedy EIA, územní řízení a stavební povolení. A je důležité ještě připomenout, toto je tak velký a revoluční průlom do té výstavby i do práv majitelů, že jsme dospěli k politické dohodě, za kterou chci poděkovat, protože opravdu jsme dostali podporu i od kolegů z opozice, které si velmi vážím. My jsme se dohodli, že toto budeme aplikovat pouze na strategické stavby státu definované v původní § 1 toho zákona, což jsou dálnice a silnice první třídy a dráhy celostátní a stavby s nimi související. Tolik projednání na hospodářském výboru. Jako zpravodaj teď konstatuji, že v té už takto rozsáhlé novele jste vy, poslankyně a poslanci, v tuto chvíli podali dalších 42 pozměňovacích návrhů. Bohužel jako zpravodaj musím říci, ty, které jsou jako přes kopírák a které neuspěly na hospodářském výboru a jsou naprosto stejné, tak ty asi já podporovat nebudu, to mohu říci už teď dopředu, ale naopak - a berte to, prosím, jako ilustrační příklad - jsou tam návrhy, které byly upraveny, ještě dojednány. Ilustračně mohu zmínit pozměňovací návrh pana poslance Třešňáka, který podporuje elektromobilitu, rychlejší výstavbu ať malých, nebo velkých dobíjecích stanic. My jsme pracovali nebo kolega, který pracoval společně s Ministerstvem průmyslu, dospěl k té legislativně správné verzi a toto je i příklad návrhu, který určitě já za sebe budu na hospodářském výboru podporovat a který věřím, že nakonec podporu získá.

Za sebe ještě avizuji, že mám i do třetího čtení také připraveny čtyři návrhy individuální. Vycházejí z mé debaty s Ministerstvem průmyslu a vyjadřují určitou podporu energetice. Ale nebudu pro tento účel zneužívat prostor, kdy mám hovořit pouze jako zpravodaj, a přihlásím se k nim až v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

A poslední informace zpravodaje, počítáme s tím, že tento zákon bude projednán příští týden 10. června na hospodářském výboru. Měli bychom tedy, pokud bude vůle Sněmovny, zvládnout třetí čtení tohoto zákona za čtrnáct dnů v tom variabilním týdnu zasedání této schůze.

Děkuji za pozornost.

