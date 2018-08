Kolovratník (ANO): Osobně podporuji návrat ke stávající trati

Zhruba před rokem nám SŽDC na jednom z pracovních jednání veřejně slíbila, že znovu posoudí Studii proveditelnosti.Pro neznalé zjednodušeně říká, kudy a jak povede budoucí trasa. A jakmile tento krok udělá, řekne nám, jaké jsou další varianty a možnosti vedení trasy. Chtěl jsem zjistit k čemu SŽDC došla, abychom celý projekt posunuli zase o kus dál a dohodli se na dalším postupu.

Čísla totiž mluví celkem jednoznačně. V ekonomickém posouzení akce vychází, že předpokládané náklady nebudou generovat zlepšení, kratší jízdní dobu a větší zájem cestujících. Zdá se, že v navrhované variantě přes Ostřešany bychom si za několik miliard pořídili hezkou novou trať, po které by ale moc lidí nejezdilo. Loni na podzim SŽDC slíbila, že do těchto dnů vysoutěží projektanta, který uvedené varianty zpracuje – bohužel se tak zatím nestalo.

Řekněme si to ale narovinu, pokud nebudeme mít odborné podklady s jasnými čísly, těžko se posuneme dál. Není možné, aby „správnou trasu“ totiž vybíral nějaký politik, ať já nebo někdo z kraje či města. Proti tomu nelze cokoliv namítat, a proto jsme se dohodli, že SŽDC připraví posouzení všech variant do konání Dopravní konference, která bude už 6. září. Na této konferenci vystoupíme a vše projednáme a na základě faktů se rozhodneme, kudy skutečně trasu povedeme.

A ptáte se na můj osobní názor? Dlouhodobě a konzistentně říkám, že myšlenka „bezúvraťového“ spojení Pardubice – Chrudim je správná.V úseku Pardubice – Rosice nebudeme muset „couvat“, čímž bychom jinak zatížili trať na Hradec Králové, která bude brzy dvoukolejná v celé délce. Na její modernizaci využijeme evropské peníz. Přiznám se, že dodnes nerozumím důvodům, které vedly tehdy krajského radního Jaromíra Duška k tomu, abychom změnili trasu z oblasti Jesenčan právě k Ostřešanům.

Osobně podporuji návrat ke stávající trati. Nejen proto, že kolem Ostřešan by vzniknul nepřirozený prvek v krajině (který navíc bude dražší), ale i proto, že stávající obce Staré Jesenčany a Medlešice jsou na železniční trať zvyklé a chyběla by jim. Pokud bychom se skutečně rozhodli pro tuto variantu, otevřeli bychom zajímavou možnost na přímou obsluhu pardubického letiště. To by za to stálo, nemyslíte?

Určitě mi napište Váš názor, ať už tady na webu nebo na facebooku. O dalším vývoji Vás budu informovat, takže nezapomeňte sledovat mé stránky.