Blackout jako politická povodeň. Vitásková u Bobošíkové: Nešlo o vodič, ale o kapitulaci před Bruselem

Alena Vitásková nechodila kolem horké kaše. Výpadek proudu, který zasáhl až milion odběrných míst, podle ní odhalil dlouhodobě neřešené problémy: masivní přetoky elektřiny z Německa, přetíženou infrastrukturu, nefunkční obranné mechanismy, a především zpolitizovanou energetiku. „Pohádku o Červené Karkulce máme za sebou,“ zareagovala na oficiální verzi s trpkým nadhledem.

Přetoky, které se neodvážil nikdo zastavit

Vitásková připomněla, že už v době jejího působení na ERÚ vznikl projekt příčných transformátorů na hranicích s Německem, které by mohly podobným situacím zabránit. Transformátory byly zainvestovány a připraveny – jenže nikdo je nepoužil. Proč? To je podle ní klíčová otázka. „Jestli nebyly v provozu a nebyly použity, tak proč?“

Bobošíková doplnila technický kontext: Transformátory vlastní společnost ČEPS, tedy státní akciová společnost, v níž akcionářská práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu – aktuálně pod vedením Lukáše Vlčka z hnutí STAN.

A právě zde přichází moment, kdy se odborná otázka mění v politickou: Pokud by se transformátory aktivovaly, blackout by byl v Německu, ne u nás.

Solidární blackout pro české občany?

Zůstává tedy otázka, proč Česká republika přetoky přebírá, místo aby je technicky zadržela na hranici. Odpověď zní: evropská solidarita. Vitásková však takovou solidaritu zpochybňuje: „To už není solidarita, když ohrožují sebe, své spotřebitele, své domácnosti, své podnikatele.“

Evropská unie totiž podle ní direktivně nařizuje, aby byly obnovitelné zdroje upřednostňovány bez ohledu na přetížení sítě. Operátor nesmí tyto zdroje odpojit, i kdyby jejich přetoky ohrožovaly stabilitu celé soustavy. Místo toho se „přebytečná elektřina maří“ – doslova. Používají se tzv. mařiče, které elektřinu zničí. „A my to platíme,“ shrnuje Vitásková.

Kdo si myslel, že elektřina z větru a slunce bude zadarmo, měl by si přečíst účet. A taky se podívat do rozpočtu.

Politika „rozbít a zdražit“

Rozhovor se neomezil jen na blackout. Vitásková popsala historický vývoj, který podle ní vedl k dnešnímu chaosu. Klíčovým momentem byl unbundling – tedy rozdělení velkých energetických společností na výrobce, distributory a obchodníky. K tomu přišla liberalizace trhu. „Místo snížení cen jsme byli svědky stovek obchodníků, kteří začali obrovsky vydělávat.“

Do toho přišla politická zadání: sankce proti Rusku, sabotáž plynovodů, nákupy přes prostředníky a stále rostoucí ceny. „Byli jsme vývozcem elektřiny, ale do několika let se můžeme stát závislými dovozci,“ varuje Vitásková.

A burza? „Fabulace,“ říká. S obchodem s přebytky to nemá nic společného. „Je to manipulace s cenami.“ K tomu se přidaly emisní povolenky, které Vitásková přirovnává k odpustkům – výnosným, ale zcela pokřiveným nástrojem, na němž „vydělávají podnikavci, ne podnikatelé“.

Poplatky za jistič a úřady, které se bojí

Ochránit spotřebitele měl Energetický regulační úřad. Ale podle Vitáskové se dnes „mnohdy bojí plnit svoji roli“. Mohl by totiž dopadnout právě jako Alena Vitásková – dehonestován a likvidován.

I dnes existuje snaha zavést nové regulované poplatky, jako je zvyšování ceny za jistič. „Ve své době jsem to zastavila a dala jsem k tomu desatero. Ale vidím, že uzda se povolila.“

A co na to politici? Zestátnit ČEZ a zrušit Green Deal!

S blížícími se volbami přicházejí sliby. Zrušíme Green Deal, zestátníme ČEZ, bude líp. Jenže podle Vitáskové jde o nesmysly. „Green Deal už nezruší. Může se omezit jeho dopad, ale že ho někdo zastaví? To si nedokážu představit.“

Zestátnění ČEZu je podle ní „absolutní nesmysl“, protože stát už dnes vlastní 70 % a může konat. Jen to nedělá. „To je zase taková obezlička pro lidi: Zestátní ČEZ a budete mít levnou elektřinu. Vůbec. To prostě nejde.“

Zároveň ale varuje: „Možná se jen chtějí minoritních akcionářů zbavit, aby jim nikdo nekoukal pod prsty.“

Volby? Stav je tristní

Hnutí ANO? „Bylo u vlády, schválilo Green Deal bez připomínek.“ A přesto chce dnes voličům tvrdit, že vše napraví.

Největší chybou je však podle ní neschopnost ostatních opozičních stran spojit se. „Měly se spojit do desetikolky, dvacetikolky. Vyhrály by s převisem padesáti procent a mohly by dokonce změnit ústavu.“

A jak z toho ven? Podle Vitáskové je jediná cesta: Volby – a nové, skutečné spojenectví těch, kdo chtějí chránit občany a ne evropské papaláše.