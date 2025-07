Hospodářská komora: Základní priorita - posílení ekonomiky, ne lepení děr v rozpočtech

Čeká nás pečlivá analýza detailů, ale jedno je jasné, zejména v době války kousek od našich hranic a při snaze Donalda Trumpa zásadně přenastavit mezinárodní obchod, ze kterého Česko dlouhodobě těží: evropské fondy se musí soustředit na podporu konkurenceschopnosti evropských firem a musí je doprovodit zásadní regulatorní a byrokratický detox.

„Strategický rámec 2028+ musí být zaměřen na strategické investice státu, ne na lepení děr ve státním rozpočtu na běžné provozní výdaje, jak to v mnohých případech bylo v minulosti. Je dobře, že čerpání evropských peněz má být podmíněno reformami a modernizací členských států, čehož by mělo Česko maximálně využít pro svoji budoucnost. O to důležitější je, aby do jednání o prioritách využití evropských fondů v Česku byl zapojen Vládní výbor pro strategické investice a bylo tak zaručeno, že vláda dostane na stůl návrhy, které budou maximalizovat přínos evropských peněz pro strategický restart Česka zejména v oblasti energetiky, dopravní a digitální infrastruktury a také obranyschopnosti, bezpečnosti a odolnosti,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 83% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 664 lidí

Klíčové také bude, aby vláda výrazně osekala složitou strukturu čerpání a byrokracii, která okolo žádostí i kontrol během let v Česku vznikla. „Za ideální považujeme, aby vzniklo naprosté minimum operačních programů a aby se přestala uměle omezovat podpora pro podnikatelské subjekty. Klíčové je zmodernizovat a dobudovat strategickou infrastrukturu státu a podpořit modernizaci českých firem bez ohledu na sektor, ve kterém působí. To by mělo zahrnovat nejen podporu výzkumu, ale také nesmíme zapomínat na vývoj a inovace tak, aby veškeré prostředky v této oblasti směřovaly na podporu a posílení konkurenceschopnosti Česka. Příliš složitá struktura operačních fondů neznamená jen zbytečně velkou byrokracii, ale také nebezpečí, že různé sektory propadnou sítem a nezískají podporu jen proto, že na ně žádné ministerstvo nemyslelo nebo byla na rozdíl od jiných zemí špatně nastavena pravidla veřejné podpory,“ zdůrazňuje František Jochman, člen představenstva Hospodářské komory ČR a předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.

Součástí debaty o příštím fondovém období bude také výrazné posílení finančních nástrojů na úkor klasických přímých dotací. „Velkou výhodou finančních nástrojů je jejich návratnost, a tedy možnost evropské peníze využít pro opakovanou podporu důležitých investic. V řadě případů jsou ale přímé dotace nenahraditelné a měli bychom proto vést pečlivou debatu, u jakých typů podpory přejít na finanční nástroje a kdy zachovat stávající systém podpory. Navíc stále není dokončena transformace Národní rozvojové banky, to nesmíme podcenit, abychom zbytečně nepodvázali efektivní využití evropských peněz,“ připomíná Milan Sedláček, člen představenstva Hospodářské komory ČR.

O úspěšnosti využití evropských peněz z rozpočtu od roku 2028 se hraje už teď. „Boj o evropský rozpočet je tím nejdrsnějším, co se v Bruselu odehrává. Vláda se proto musí velmi dobře připravit, což nepůjde bez detailních analýz potřeb české ekonomiky a bez politické odvahy tvrdě hájit zájmy Česka. Nesmíme opakovat chyby z minulosti, ať už jde o plýtvání evropskými penězi na různé líbivé výdaje bez zásadní ekonomické hodnoty nebo o zbytečnou byrokracii. S tím, jak Česko bohatne, je příští evropský rozpočet zřejmě posledním, kdy budeme čistými příjemci. Máme tedy poslední šanci využít evropské fondy na vybudování skutečně funkční infrastruktury a na restart stagnující české ekonomiky. Experti Hospodářské komory ČR jsou připraveni vládě pomoci, aby tentokrát konečně dávalo nastavení operačních fondů a způsoby čerpání finančních nástrojů smysl a Česko se konečně posunulo dopředu stejně, jako třeba Polsko,“ varuje viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.