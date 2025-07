„A tehdy zavládla výborná nálada.“ Vidlákovy detaily z jednání se SOCDEM

Tak tedy... Má mě ráda, nemá mě ráda... Půjde SOCDEM se STAČILO!, nepůjde SOCDEM se STAČILO!. Na výsledek napjatě čekáme. Jak to nyní, ve středu ráno, aktuálně vypadá?



Do pondělka vládla na našich jednáních konstruktivní atmosféra. Ovšem jak jsme se z médií dozvěděli, že Michal Šmarda opustí SOCDEM, pokud se dohodneme, na obou stranách jednacího stolu zavládlo vysloveně porozumění a pozitivní nálada. Ale víc neřeknu, protože jednání ještě nejsou u konce a ďábel, jak známo, vždycky sedí v detailu. Zatím budu jak tajemný hrad v Karpatech a odbudu vás klasickou odpovědí – výsledek bude znám v horizontu deseti dní.



Vaše oblíbená novinářka paní Brodníčková přišla s článkem, že stejně vám případné spojenectví se SOCDEM hlasy nepřinese. I jeden váš politický konkurent mi to říkal – že zbytky voličů SOCDEM jsou stejně většinou liberálové. Jak se na to díváte?



Jo? Zbytky voličů SOCDEM jsou liberálové? A přišla na to jak? Já naopak sleduju, jak moc se Sociální demokracii ulevilo, když zmizeli všichni ti Petříčci a Dienstbieři. Najednou se objevily dlouho potlačované hlasy umlčované většiny. Ono je to totiž stejné jako v celé naší společnosti. Pár hlasitých liberálů zkouší překřičet normální lidi. Ale už jsou poněkud vyřvaní a nikdo na jejich kdákání není zvědavý. Navíc žádný masový exodus ze strany se nekonal a hlasování grémia je také zcela jednoznačné. Jen vypadly ty žáby na prameni. Ó Bože dej, ať se upíchnou u Pirátů nebo Rakušana. Nikdo jim to nerozloží spolehlivěji.

Nalijme si čistého vína – pakliže to se SOCDEM klapne, bude nutné najít místa na kandidátkách, která jsou už obsazená. Dominik Ticháček, který měl kandidovat za STAČILO! v Praze, odstoupil z kandidatury. Jak zabránit tomu, aby nebyl jediný?



Dominik Ticháček byl naopak první, kdo nám rozsekl situaci. Takové my máme kandidáty – ochotné se v zájmu celku upozadit. Jak jsem říkal, nedovedu si představit, že bych měl někoho nutit opustit svou pozici, když poslední tři měsíce tvrdě pracoval. Ale ukázalo se, že ani nemusím. Když jsme začali se SOCDEM mluvit, nabídla se celá řada našich kandidátů, že jsou v zájmu celku a v zájmu vlasti ochotni ustoupit. My nejsme žádný účelový slepenec pro získání koryt. My to myslíme vážně!



Mezitím Tomio Okamura nechal založit jakousi „stínovou stranu“, čímž posílil spekulace, že by SPD mohla být zakázána. Na to snad ani nechceme pomyslet, to už by byl asi veliký, velikánský binec...



Váš lídr v Plzeňském kraji Vítek Prokop tvrdí, že zastupitelstvo obce Srby u Nepomuku zakázalo opékání špekáčků s Kateřinou Konečnou, zatímco premiér Fiala bude vesele grilovat maso spolu s paní Pazderkovou v Jihomoravském kraji. Co o tom víte? Jsou nyní i další takové případy znepříjemňování politického boje?



Tak vidíte... hnutí Stačilo! je tak nebezpečné, že stačí špekáčky a veškerá Fialova propagandistická práce je v háji. Stačilo by trochu kečupu a hořčice a lidi by nás mohli volit... Prý kvůli tomu svolali mimořádné zastupitelstvo... Řekl bych, že to usnesení o zákazu bylo asi tak desetkrát dražší na platech zastupitelům než ty špekáčky.



Hele, tohle není ani poprvé, ani naposledy. Nás stejně neumlčí a jen nám tím udělají reklamu. Ale budeme si to pamatovat. Připomeňte mi příští rok zjara, že chceme v Srbech u Nepomuku založit místní organizaci Stačilo! a vyhrát tam komunální volby.