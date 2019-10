Kolovratník (ANO): Pokud nezměníme legislativu, budeme mít problémy

Dobrý den, dobré odpoledne. Děkuji za slovo a rád bych se obrátil na našeho kolegu pana ministra Kremlíka. Pane ministře, je to ve věci vysokorychlostní železnice. Chci říci, určitě to není nebo nebude interpelace, kdy by mohla opozice namítat nějaká záměrně programově pozitivní anebo naopak negativní. Je to interpelace věcná a konkrétní, kde bych se rád zeptal na možnosti spolupráce resp. pomoci nás poslanců, legislativy vám exekutivě, která za výstavbu infrastruktury odpovídá.

Budu konkrétní. Co bych rád řešil, nebo na co bych se rád zeptal, připomenu, že v březnu 2017, ještě v minulém volebním období, Sněmovna velkou většinou napříč všemi politickými stranami odsouhlasila tehdy průlomové usnesení, jehož spoluautorem jsem byl já, kolegové z hospodářského výboru i z opozice, tehdejší poslanci Šidlo a Laudát a to usnesení zafungovalo. Vláda tehdy následně zahájila konkrétní kroky, přijala konkrétní akční plán program výstavby těch rychlých spojení, který dnes je realizován a probíhá. Každopádně, na SŽDS komunikujeme a máme podepsánu smlouvu s francouzským SNCF, které staví to jejich TGV. A francouzští odborníci říkají z vlastních zkušeností, že zkrátka s rychlostí výstavby a s financováním že budeme mít problémy, pokud nezměníme legislativu. A netýká se to jenom toho tzv. liniového zákona 416, týká se to také financování toho, abychom se mohli zavázat, že třeba projekt, který bude financován 4, 5, 6 let, každý rok bude mít dostatek finančních prostředků. I toto by totiž šlo ošetřit právě formou jakéhosi legislativního nebo zákonného závazku. A na to se, pane ministře, chci zeptat, jak tedy Sněmovna v tomto období v následujících měsících může pomoci s urychlením výstavby rychlých spojení. Děkuji.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bendl (ODS): Gynekologové prý podmiňují registraci podepsáním smlouvy o nadstandardní péči Ministryně Benešová: Justice se krácení rozpočtu nedotkne Feri (TOP 09): Insolvenční úseky jsou ve stavebních buňkách na dvoře krajského soudu Kalous (ANO): Činnost policie v Javorníku supluje soukromá bezpečnostní agentura bez kompetencí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.