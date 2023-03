Kolovratník (ANO): Tahle země není pro starý! Jasný vzkaz vládní pětikoalice seniorům

To, co připravuje vládní pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou, nelze nazvat jinak než loupež za bílého dne. Vláda se totiž chystá sebrat seniorům v průměru tisícovku měsíčně, a to navzdory tomu, že podle zákona mají na valorizaci penzí právo.

Tento pravděpodobně protiústavní krok se navíc chystá prosadit ve stavu legislativní nouze, který se využívá za mimořádných okolností jako je válka nebo přírodní katastrofy. Ve sněmovně tak svedeme souboj s vládní většinou nejen za důstojný život našich penzistů, ale také za ochranu ústavních principů a samotné demokracie.



Fialova vláda kvůli prezidentským volbám do poslední chvíle skrývala svou skutečnou tvář, protože si nechtěla nahněvat občany. Ještě se pořádně ani nezavřely dveře volebních místností a už pomalu začaly prosakovat detaily asociálních a nesystémových opatření, která se chystá prosadit. Nejedná se přitom pouze o zvyšování daní, ale také o další škrty jako je například sleva na manžela/ku, snížení či dokonce zrušení výchovného nebo zvýšení důchodového věku až na 68 let.



V souvislosti s mimořádnou valorizací důchodů vládní koalice odhodila veškeré zbytky zábran, které ještě měla. Zákon nezákon, zkrátka budeme si dělat, co chceme! Celý problém spočívá zejména v částce, o kterou by měly být penze navýšeny. Připomínám, že valorizační mechanismus vznikl proto, abychom nemuseli neustále řešit, o kolik a za jakých podmínek by měly být důchody navýšeny a konečně tak jednou provždy do tohoto procesu vnesli systémovost a předvídatelnost. Jinými slovy – pokud dramaticky rostou ceny potravin, energií a životní náklady, musí mít senioři jistotu, že budou mít zajištěné odpovídající příjmy.

Pokud inflace v pěti měsících po sobě překročí 5 %, pak musí vláda penze mimořádně valorizovat. A to se stalo. Penze by tak měly být od května navýšeny v průměru o 1770 korun. Není to přitom žádná novinka, která by z čista jasna spadla z nebe. Vláda o mimořádné valorizaci ví již několik měsíců, přesto tyto náklady jaksi zapomněla započítat do letošního státního rozpočtu. Slovo diletantismus tak v tomto kontextu nabírá zcela nový rozměr.



Když jsme během dlouhých diskuzích v Poslanecké sněmovně upozorňovali na to, že Fialova vláda sestavila jeden z vůbec historicky nejhorších rozpočtů, téměř nikdo nás nebral vážně. Čas nám “bohužel” dává za pravdu. Jsou za námi sotva dva měsíce roku 2023 a je už téměř jasné, že vládní rozpočet je jedna velká tragédie. Vláda si zkrátka nemůže dovolit valorizovat důchody o více než 760 korun a je kvůli tomu dokonce ochotna porušit zákon.



Jsem přesvědčen, že se jedná o podvod na české penzisty, který nemá v historii naší země obdoby. Vláda přece nemůže za svoji vlastní neschopnost trestat seniory a brát jim peníze, na které již mají právo podle platného zákona. Premiér Fiala a jeho ministři nemohou přistupovat k zákonům tak, že budou dodržovat pouze ty, které se jim zrovna hodí do krámu. Tento přístup narušuje důvěru občanů ve stát a také v demokratické zřízení.



Chápu, že premiér společně s ministry pobírají statisícové platy a očividně nepociťují dopady Fialovy drahoty ve skutečném životě. Nicméně celá řada seniorů má v důsledku astronomické inflace atakující téměř 20% problémy, aby vůbec vyžili. Ti s nejnižšími penzemi dokonce volí mezi tím, zda si koupit jídlo, zatopit si nebo si koupit potřebné léky.



Podotýkám, že je to vládní pětikoalice, která je do značné míry zodpovědná za současnou situaci. Svým nezodpovědným přístupem k veřejným financím totiž vytváří další tlak k růstu inflace. Pokud by byl premiér Petr Fiala skutečně chlap, postavil by se k tomuto problému čelem. Místo toho ale strká hlavu do písku a snaží se sebrat peníze jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel.

