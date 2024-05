Kolovratník (ANO): Vláda chce, aby dnešní třicátníci šli do důchodu skoro v sedmdesáti

reklama

Říká se, že nikdo vám nedá tolik, co vám mohou slíbit. Myslím, že vládní pětikoalice by si toto pořekadlo mohla patentovat Ptáte se proč? Možná jste zaznamenali, že už zítra budeme ve Sněmovně mluvit o „penzijní reformě“ z pera ministra Mariana Jurečky. Uvozovky jsou v tomto případě zcela na místě. Premiér Fiala bohužel musí vynakládat veškerou svoji energii k tomu, aby tento slepenec různých stran vůbec udržel pohromadě a nezbývá mu proto čas, aby sledoval činnost svých ministrů a nesmyslů, které chtějí prosadit.

V jeho týmu štědře placených poradců z našich daní se bohužel nenašel ani jeden odvážný, aby mu řekl, že ministr Jurečka nepředkládá vůbec žádnou reformu, ale pouze úpravu parametrů důchodů. Vládní pětikoalice zkrátka chce, aby dnešní třicátníci šli do důchodu skoro v sedmdesáti. Hnus. Ano, čtete dobře – v SEDMDESÁTI. Ani já jsem tomu zpočátku nechtěla věřit a doufala v alespoň minimální sociální cítění této vlády. Marně. Co naplat, že naše tělo není od přírody připraveno vydržet tak extrémní zátěž. Vládní koalici to zkrátka absolutně nezajímá. Dost možná je to proto, že politika je na stáří hezky zajistila a ostatní jim jsou ukradení. Nám to ale jedno není a budeme hájit zájmy milionů občanů za každou cenu. Uděláme maximum, abychom tento odporný plán zhatili. Držme si všichni palce, budeme to potřebovat.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



