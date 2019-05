Kolovratník (ANO): Zrušme nadbytečné přejezdy a zrychleme tak železniční dopravu

Zrušme nadbytečné přejezdy a zrychleme tak železniční dopravu!

Na nedávném jednání správní rady Správa železniční dopravní cesty, s.o. jsme se shodli, že bychom měli mnohem více a intenzivněji rušit železniční přejezdy. Proč? Na řadě tratí máme hotovou nákladnou modernizaci, a to včetně zabezpečovacího zařízení. Na tratích však stále zůstává spousta nechráněných přejezdů, které jsou využívány skutečně velmi sporadicky, pouze párkrát do roka. Věděli jste však, že vlaky kvůli takovémuto přejezdu musí snížit rychlost často až na 30 km/h? Pokud tak chceme zrychlit železniční dopravu, musíme tento problém vyřešit.

Problémem však současné legislativy je, že téměř není možné takovýto přejezd zrušit, jelikož se k tomuto kroku vyjadřují téměř všichni v blízkém okolí, včetně obcí a soukromníků. Pokud někdo z nich se zrušením přejezdu nesouhlasí, SŽDC s tím nic nezmůže. Jsem přesvědčený, že veřejný zájem je v tomto případě nadřazený zájmu pár jedinců. Přeci jenom - železniční dopravu využívají denně stovky tisíc lidí, kteří takto cestují do školy, zaměstnání nebo třeba k lékaři.

Chci proto najít legislativní cestu, jak v tomto ohledu posílit pravomoc SŽDC, aby mohla v řešení tohoto problému postupovat efektivněji. Samozřejmě nechci rušit všechny přejezdy, které využívají například zemědělci nebo lesníci. To rozhodně ne. Avšak pokud je v blízké vzdálenosti dostupný jiný přejezd (například do pěti kilometrů), mohou využít ten. Myslím, že takovéto řešení je kompromisem pro všechny strany. Jaký na to máte názor vy? Napište mi!

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



