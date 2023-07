Komrsková (Piráti): Máme v Zoo Praha od soboty novou voliéru

reklama

Máme v Zoo Praha od soboty novou voliéru pavilonu Sečuán! Každá podobná investice znamená nejen novou příležitost pro návštěvníky poznat a porozumět co nejlépe zvířatům chovaným v zoo. Znamená hlavně šanci co nejvíce zpříjemnit život ohroženým druhům a přiblížit jim aspoň trochu jejich přirozené prostředí, které vinou člověka ztrácí. Nově vybudovaná expozice umožní vzácným ptákům himálajského podhůří trávit co nejvíce času venku, a tedy přiblíží lidem i další aspekty jejich života. Pražská zoo patří ke špičce ve svém oboru, takže věřím, že se to skutečně vydaří a chci jí poděkovat za neúnavnou práci.

Ing. Jana Komrsková Piráti



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Komrsková (Piráti): Zálohování PET lahví je téma, které se nám tu stále recykluje Komrsková (Piráti): Praha dá na zlepšení životního prostředí 40 milionů, připraveno je 130 projektů Komrsková (Piráti): Do vzácných přírodních oblastí Prahy se opět vracejí stáda skotu, ovcí a koz Komrsková (Piráti): 17 přihlášených projektů zlepšujících životní prostředí v Adapterra Awards

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.