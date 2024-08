Konečná (KSČM): Připomínám, že pochybování je hnacím motorem vědy

Jsem od jisté doby zvyklá, že dostávám různé nálepky. Ale aby si úředník dovolil označovat lidi, kteří mají jiný názor, než má aktuálně USA (a její ocásek Fialova vláda), za svině, to je trochu silné kafe.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 13% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 83% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 19610 lidí

Já si z jakéhosi hradního vojáčka (tím teď nemyslím prezidenta Pavla) nic nedělám. Ale uráží mne, když část občanů, která má tu “drzost” pochybovat o “zaručených” pravdách, je tímto způsobem dehonestována. Připomínám jen, že pochybování je hnacím motorem vědy (jen doufám, že se pan Foltýn neinspiroval u římskokatolické církve, která s těmi, kdo nevěřili v její neomylnost, uměla naložit po svém).

Mimochodem stává se to už celkem pravidelně, že z dezinformace je relevantní fakt. (Ostatně největší továrnou na dezinformace je samotná pětikoaliční vláda.) Třeba teď, když se ukázalo, že Nord Stream nepoškodilo Rusko, ale že to byla podle všeho práce Ukrajinců. Když jsem dříve o tom, že by si Rusové měli zničit plynovod (a tedy i penězovod), pochybovala, spadala jsem zřejmě také do kategorie “sviní”.

Ano, i my, kdo jsme dle měřítek pana Foltýna “svině”, se jemu a jeho týmu skládáme na výplatu. A obávám se, že ne malou. Proto jsem se rozhodla napsat otevřený dopis premiéru Fialovi, kolik nás tato strategická komunikace, plná “zombíků” a “sviní”, stojí!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

