Konečná (Stačilo!): Zmražení ruského majetku nastavuje nebezpečný precedent

Zbrojení Ukrajiny ze zmraženého ruského majetku nastavuje nebezpečný precedent a ohrožuje důvěryhodnost Evropské unie. Která země by chtěla mít svůj majetek a finance uložené v EU, pokud ví, že hrozí jejich zabavení a poslání do jiného státu? Nehledě na to, že majetku evropských občanů a firem bude kvůli precedentu potencionálně též hrozit zabavení jako odvetné opatření.

To však vedoucím politikům Unie zjevně nestačí a nepřijde jim to dostatečně destruktivní.

Nyní hledají způsob, jak kvůli skulinkám v pravidlech obcházet dosavadní fungování EU a ignorovat opozici některých členských států. Vyřadit Maďarsko z rozhodování o zbrojení Ukrajiny ze zmražených ruských aktiv na základě toho, že se při dřívějším hlasování zdrželo, je skandální! I zde můžeme vidět vznik nebezpečného precedentu, a vyřazování z rozhodování se rozhodně nemusí do budoucna týkat jen Maďarska, jednou může dopadnout i na nás.

Představitelé EU by se neměli snažit hledat škvírky v pravidlech, aby dosáhli geopolitických cílů Spojených států amerických, namísto toho by měli poslouchat své státy a občany. Jinak nemůžeme mluvit o nějaké nezávislosti EU… a nejspíše ani o jejím přežití do budoucnosti.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky