Konvalinka (ANO): Jako dítě jsem na letní tábory nejezdil, o to více mne jejich atmosféra uchvacuje

Ve čtvrtek 18. července starosta Jan Konvalinka zavítal do obce Jablonná, kam ho pozvali příbramští sokolové. Tábor v této lokalitě pořádají již dvě desetiletí a jezdí na něj pravidelně nejen členové Sokola Příbram. V letošním roce se tábora účastní osmdesát dětí ve věku od 6 do 15 let.

„Tábor je super, hrajeme hry, připravuje se tematický program, děláme táborák a užili jsme si parádní noční bojovku,“ přiblížil průběh tábora čtrnáctiletý Erik. Jak děti uvádějí, jsou zde i neoblíbené činnosti, mezi které patří bezpochyby uklízení před bodováním.

Páteční cesta vedení města, tentokrát v doprovodu člena zahraniční komise města Michala Gerčáka, vedla k obci Obory, kde svůj tábor pořádají příbramští skauti. Tohoto tábora se navíc účastní pětatřicet skautů z partnerského města Hoorn. Jak nám příbramští i holandští skauti potvrdili, jde o akci, při které mají možnost poznat jinou kulturu, a navíc jde i o skvělou příležitost ke zdokonalování jazykových schopností.

„Jako dítě jsem na letní tábory nejezdil, o to více mne jejich atmosféra uchvacuje. Ve dvou dnech jsme navštívili sokolský a skautský tábor. Každý byl malinko jiný, ale společným jmenovatelem byly nadšené děti a pohodoví vedoucí. Skvělé bylo vidět mladou generaci potýkat se s absencí běžných vymožeností moderní doby – bez elektřiny, bez wifi, v poměrně polních podmínkách. Skauti tentokráte pozvali své druhy z partnerského nizozemského města Hoorn. Ti nejsou úplně zvyklí na podobný styl táboření, nicméně po týdenním pobytu vypadali spokojeně. Sokolové i skauti si umí léto užít se vším všudy, jsem opravdu rád, že tradice letního táboření má své následovníky,“ uvedl s nadšením po návštěvě tábořišť starosta města Jan Konvalinka.

autor: PV