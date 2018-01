Kopal (KSČM): Která ruka vede „loutku“ Jiřího Drahoše?

Jemná nadsázka v úvodu je doufám patrná. Tedy zpět do reality. Někdo totiž usoudil, že se v Česku děje něco nepřípustného. Češi totiž nedostatečně milují EU! Navíc jsou i vzpurní. Co si vlastně o sobě myslí? Euro jim nevoní, imigrační kvóty odmítají. Dokonce o sobě chtějí sami rozhodovat! Taková drzost... Hlásají i takové nepatřičné a neschválené názory, že by se měla bída v Africe tamtéž i řešit, dokonce svévolně posílají pomoc přímo do míst konfliktů. A vůbec. Mají nějak moc vlastních názorů a to se jim musí zarazit. Tuto známou větu už kdysi prohlásila slavná trojice vypečených rádců ve filmu Pyšná princezna a má platnost dodnes…. Jak to ale nyní sametově provést? Nic složitého. Stačí použít bezpáteřního premiéra Sobotku, aby několik měsíců před volbami nesmyslně vyhnal z vlády úspěšného ministra financí. Následně dát ve veřejnoprávní TV nevídaný prostor zřejmě největšímu tuneláři Evropy. Pak souběžně nastartovat masívní dehonestaci prezidenta Zemana a oznámkovat jeho voliče jako nedovzdělané a přestárlé. Ani prezident i jeho voliči se totiž nehodí do plánů „převýchovy“ vzpurných Čechů. Ale jak dál?

Tak se opět daleko od českých hranic nastartoval mnohokrát osvědčený postup. Použití Páté kolony. Staré a osvědčené metody. Ono se totiž dá manipulovat děním v cílovém teritoriu nejen tlakem z vnějšku, ale též vnitřní erozí funkčního systému. Účinná je například kontinuální dehonestace všech, kteří nezastávají ony správné názory. A co ještě přidat, aby to mělo tu správnou sílu?

Například vyrobit a do prezidentských voleb barnumským způsobem nasadit virtuálního borce. Pana Akademika, člověka bez minulosti. Ta se pak nějak dovyrobí. Následně ho obklopit tvářemi tzv. celebrit. Naučit ho vystupovat a při tom skoro nic neříct. Prostě vytvořit takového „mazače medu“ kolem voličských úst… Co na tom, že lidé jako on neznají skutečný život, neznají problémy se složenkami, doplatky, strachu o práci, strachu z nemoci, strachu z invalidity a ztráty životního standardu. Své pak odvede i veřejnoprávní „Kalouskovize 24“. Několikrát kamera švenkne slavné, vesele hodující na rautu pana Poslušného, prostě velkovýrobna optimismu. Vytvořit ještě mýtus, že pana Akademika volí lidé inteligentní, vzdělaní a s přehledem, mladí a perspektivní. A souběžně stále omílat, že prezidenta Zemana volí ti na opačném konci zmíněného. Tedy neinteligentní, nevzdělaní, bez přehledu, staří a neperspektivní.

Opravu si toto necháme líbit?

Opravdu je nám jedno, že nás „Kalouskovize 24“ za naše peníze uráží a zesměšňuje? Je hlas seniora míň, než studenta obskurní vysoké školy? Proč jsme neustále zahrnováni mediálními výkřiky nýmandů, kteří chtějí v případě nevýhry svého kandidáta kamsi emigrovat. Není to původní. Nu což, je to jejich vůle a svobodné rozhodnutí. On je k tomu nedávno pan Akademik i nabádal.

Pro dokreslení. Emigrovat chtěl nedávno z týchž důvodů kdysi populární herec, nyní lehce šišlavý a obtížně se pohybující člověk z reklamy. A že to nakonec neudělal ? Zřejmě si to rozmyslel. Má totiž životní zkušenosti a vše mu došlo.

Opravdu si sami sebe nevážíme, opravdu je nám vše jedno? Opravdu si necháme vymývat mozek ČT 24 či preferovanými politickými stranami s několika hlasy, které sotva založily svůj parlamentní klub? Opravdu jsme národ Švejků? To snad ne. I Češi byli kdysi hrdým národem, proč jím nejsme MY nyní?

Jsme zavlékáni prezidentem Zemanem na východ?

Historický exkurs. Vzpomeňme např. na konverzi zbrojní výroby v 90.letech minulého století z dílny prezidenta Havla. Výrobu v českých zbrojovkách jsme omezili a mysleli si, že se takto staneme světovými Mírotvůrci. Tůůhle! Pistole, pušky a kulomety pak na uvolněné trhy dodali jiní.

Proč to zmiňuji? To není příliš složité. Na západ jsme toho moc neprodali (neměli jsme být konkurencí, nýbrž pouze nenasyceným trhem) a uvolněné východní trhy bleskem obsadili naši noví přátelé z EU. Bylo nám a je vtloukáno, že vše na východ je dílo Satanovo. Abychom obchodně nepřekáželi starým evropským zemím. Proto EU uvalila na Rusko sankce. Zřejmě moc drtivé nejsou. Ale jejich zásluhou letí u nás ceny potravin vzhůru. Kdo je postižen? A kdo z nich těží? Abych si vše ujasnil, půjdu si koupit máslo za 50,- vejce za 5,- sýry za 250,- atd. Je obchod s východem riziko? Asi ne. Důkaz? Zde jeden je.

Nedávno při návštěvě prezidenta Macrona v Číně uzavřela Francie kontrakt na dodávku několika set letadel Airbus. Miliardový obchod. A nikdo jej za to nenapadal. On totiž pan Macron domů a do celé řady evropských zemí přivezl práci a tudíž i peníze. A že by tím zavlékal Evropu do osidel komunistické Číny ? To by se neodvážil nahlas říci ani největší hlupák. I když…

Lidé (prosím) myslete…

Použil jsem parafrázi známého citátu. Když budu myslet, NIKDY nemohu volit gelovitého neuchopitelného pana Poslušného. Proč? Nevím, kolik v sobě skrývá tento pán tváří. Která je z nich ta pravá, co by se nakonec objevila? Je to ten skromný chápající vědec před volbami, nebo ten po „americku“ poskakující a energií kypící muž, který bude „přeskupovat“ svůj strategický tým? Jaký má vlastně názor na migraci, na zavedení eura a vůbec na všechny důležité zahraničně politické otázky. Bude chtít chránit republiku a její občany? Nebo je to ryzí Eurohujer? Je to přezíravý „elitář“ (podle struktury jeho příznivců jsem přesvědčen,že ano)? Dokáže si vůbec vážit i seniorů, nemocných či lidi z nižších příjmových vrstev? Nebude je nakonec vnímat jen jako bláto na značkové polobotě?

Je příliš neznámého kolem pana Akademika. Nikdo nezná jeho někdejší názory a postoje v roce 1968, či na následnou normalizaci, nikdo neví, kam se klonil v roce 1989. Není náhodou někde evidován? Věřím, že v debatách s prezidentem Zemanem se řada věcí ozřejmí. Akademik se bude muset názorově poněkud odkopat. Mlžit nelze donekonečna. A odznáčky na klopách a rozchechtané celebrity to nezachrání.

Politicky je pan Drahoš elév bez jakékoliv zkušenosti. A já si opravdu 27.ledna 2018 nechci sednout do letadla, které bude pilotovat diletant, co si jen nastudovat manuál o obsluze stroje. Proto pan Drahoš není a nebude mým favoritem.

