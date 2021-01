Kopřiva (Piráti): Česko přichází ročně o miliardy korun

Česko může zabránit odlivu peněz do daňových rájů. Ušetřilo by se na roční plat pro 20 tisíc zdravotních sester.

Právě český hlas může rozhodnout, zda Evropská unie zakročí proti daňovým únikům velkých nadnárodních firem. Brzy se totiž bude rozhodovat o návrhu pravidel vykazování zisku podle jednotlivých států, což podle propočtů Pirátů ušetří jenom Česku na zhruba 10 miliard korun ročně. Rozhodnutí o návrhu je jednou z priorit nového portugalského předsednictví Rady EU.

Příjmy nebo zaplacené daně a to evidované pro každou zemi zvlášť. To je ve zkratce nový systém transparentního vykazování zisků.

„Dnešním dnem spouštíme kampaň a informační web k novému systému transparentního vykazování zisků. Důvod je jednoduchý – chceme vysvětlit, proč je veřejné vykazování důležité, a přesvědčit poslance a vládu, aby hlasovala PRO přijetí tohoto transparentního nástroje v evropské Radě pro konkurenceschopnost. Aby návrh prošel, musí ho schválit 15 z 27 zemí EU a tyto země musí reprezentovat alespoň 65 % celkové populace EU. Situace teď vypadá velmi těsně, takže český hlas bude hrát naprosto zásadní roli,“ vysvětluje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Česko přichází ročně o miliardy korun, za 84 % těchto úniků můžou velké nadnárodní korporace, které operují v daňových rájích. Tento velmi účinný evropský nástroj je první krok k nápravě – nemůžeme řešit, co nevidíme. Když uvidíme, že firmy vykazují velké zisky v zemích, kde mají nízkou ekonomickou aktivitu nebo žádné zaměstnance, bude pro firmy mnohem těžší úniky tajit před státy nebo zákazníky, kterým se takové praktiky nelíbí,“ říká pirátský poslanec František Kopřiva.

Budoucnost veřejného vykazování je ale stále nejistá. Některé státy totiž usilují o to, aby se změnil právní základ pro tento legislativní návrh. „Z Rady pro konkurenceschopnost by se návrh přesunul do Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. Tento přesun momentálně podporuje i Česko. Tam by se však návrh schvaloval jednomyslně a stačil by hlas jediného daňového ráje k zamítnutí. Proto je důležité hlídat i správný proces. A nejde o málo – ročně nás úniky stojí jak spoustu peněz, tak důvěry v systém a základní spravedlnost“ dodává Mikuláš Peksa.

Štve vás to stejně jako nás a chcete férové danění velkých firem? Připravili jsme otevřený dopis Andreji Babišovi a Aleně Schillerové, ve kterém je vyzýváme, aby transparentní vykazování zisků podpořili. Samozřejmě dáváme dopis k podepsání všem českým poslancům. Na naší stránce tak postupně uvidíte, kdo už dopis podpořil. ZDE.

Vyzýváme tímto české občany, aby napsali jakémukoliv poslanci (ať už dopis, e-mail nebo jen zprávu na sociálních sítích) a vyzvali ho nebo ji, aby se pod dopis podepsali! Stačí, když se nám ozvou na (mail).

František Kopřiva Piráti

Profil není spravován mnou. Dotazy můžete psát mailem.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

***

Vážený pane premiére, vážená paní ministryně,

věříme, že se všichni shodneme na jedné základní vlastnosti daní: měly by být sprav¬edlivé a férové. To znamená, že dva různé subjekty podnikající ve stejném oboru a ve stejném rozsahu by měly mít vůči státu stejné povinnosti. Bohužel tomu tak dnes není. Velká část daní uniká do zahraničí skrze řadu triků a postupů: zisky se například skrze interní obchody s licencemi a službami přesouvají do zemí s minimální daňovou zátěží. To výrazně zvýhodňuje ty, kteří jsou takovýchto úniků schopni: hlavně velké, nadnárodní firmy.

Veřejné rozpočty zároveň přichází o významné příjmy, a to paradoxně od těch největších. Podle nedávno zveřejněné analýzy organizace Tax Justice Network se v případě Česka ročně jedná o ztrátu až deset miliard korun.

My se zatím nacházíme uprostřed jedné z největších zdravotních, bezpečnostních a eko-nomických krizí posledních desetiletí. Veřejné výdaje rychle stoupají, nutná hygienická a zdravotní opatření tvrdě dopadají na firmy i živnostníky. Právě teď máme povinnost společně hledat řešení. Kdy jindy by mělo být imperativem přestat zvýhodňovat velké proti malým?

Přitom je zřejmé, že efektivní boj proti daňovým únikům je možný. Zavedení celoev¬ropského veřejného vykazování zisků stát po státě (public CBCR) je jedním z návrhů, které chce projednat portugalské předsednictví EU.

A může to být právě český hlas, který rozhodne, zda Evropská unie rázně zakročí proti obcházení daní velkými nadnárodními firmami. Věříme, že tuto příležitost je nutné využít.

Bohužel, kroky vlády v této věci zatím tímto směrem nejdou. Na naši interpelaci odpovědělo ministerstvo, že má k transparentnímu vykazování neutrální postoj, zároveň ale trvá na projednání v rámci Rady pro hospodářské a finanční věci a oponuje projed¬nání v rámci Rady pro konkurenceschopnost. Tento zdánlivý detail vnímáme jako klíčový, mj. protože Rada pro hospodářské a finanční věci vyžaduje jednomyslnost: a finanční ráje uvnitř EU budou tento postup vždy vetovat. Naopak k úspěšnému projednání v rámci Rady pro konkurenceschopnost stačí kvalifikovaná většina, která je s přispěním Česka velmi pravděpodobná.

Jsme přesvědčeni, že Česko už nemá čas a prostor dál přihlížet, jak se dalšía další státní příjmy přesouvají do daňových rájů a místní firmy kvůli placení vyšších daní než mez¬inárodní konkurence prohrávají v hospodářské soutěži.

Proto vás my, čeští poslanci, žádáme jako zástupce Česka v EU o následující:

1.trvejte na zařazení tématu veřejného vykazování zisků v rámci Rady pro konkurenc-eschopnost

2.podpořte schválení příslušných dokumentů a co nejdřívější zavedení principu public Country by Country Reporting

Věříme, že se jedná o jednu z cest, jak zmírnit současnou krizi a skutečně pomoci jak Česku, tak Evropě.

