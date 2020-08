Kopřiva (Piráti): Všechny státy EU se shodly, že neuznávají výsledky voleb v Bělorusku

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já se pokusím být stručný, protože i předpokládám širokou shodu na tomto tématu.

Jak jistě víte, tak se před už více než týdnem konaly volby v Bělorusku, kde vlastně už od poloviny 90. let je autoritativní režim Alexandra Lukašenka. Tyto poslední volby vyvolaly masivní protesty, už i vlastně několik dní státní televize Běloruska, která podléhala tomu režimu, tak reportuje o těch nepokojích. Jsou tam statisíce až miliony lidí v ulicích nejenom v Minsku, ale i desítek dalších měst a obcí. Do masivní stávky se zapojila drtivá většina největších podniků podle obratů.

Do ulic vyšly vlastně všechny kategorie občanů, aby vyjadřovaly nesouhlas s průběhem těch voleb, které podle dostupných informací nebyly svobodné jak během té kampaně, tak už během samotného hlasování a samozřejmě i sčítání těch hlasů. Následně tedy došlo k tomu, že hlavní vyzývatelka Alexandra Lukašenka paní Tichonovská, tak byla zřejmě pod pohrůžkou nucena natočit nějaký vzkaz, a poté vlastně uprchla do exilu, odkud teď organizuje běloruskou opozici. Co my k tomu bychom měli zaujmout. Tak já bych chtěl ze začátku ještě poděkovat vlastně iniciativě české vlády, kdy už ze začátku si pan ministr zahraničí předvolal běloruského velvyslance kvůli výrokům prezidenta Lukašenka o tom, že ty demonstrace jsou řízené a placené, mimo jiné z České republiky.

Zároveň jsme četli vyjádření např. od pana premiéra o neregulérnosti těch voleb a o tom, že by Evropská unie měla zaujmout k tomu jasný postoj a například nějaké sankce, což se tedy už stalo před několika dny na zasedání ministrů zahraničí EU vlastně na úrovni Rady EU, tak se ministři domluvili na sestavení seznamů cílených sankcí, tak aby ty sankce nedopadly na všechny občany Běloruska, ale skutečně jenom na lidi spojené s tím režimem. To znamená lidi, kteří se podíleli na tom násilném potlačování protestů a lidí, co se podíleli na falšování těch voleb, kde se momentálně na evropské úrovni dává dohromady seznam osob, na které budou uvaleny tyto sankce.

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 3968 lidí

A právě dneska probíhá, nebo už proběhl videokonferenční summit hlav státu...

Takže na tom dnešním summitu Evropské rady mimořádném, tak podle posledních informací Angely Merkelové, tak se představitelé států shodli, že všechny státy EU se shodly na tom, že neuznávají výsledky těch voleb. A zároveň tedy potvrdily to, na čem se domluvili ministři zahraničních věcí.

My jsme v souvislosti s tímto s kolegy vlastně STAN, TOP-09 a od lidovců a ještě ve spolupráci tedy s kolegy ANO, dali dohromady nějaké usnesení. Na některých bodech se shodneme, na některých ne. Já bych to usnesení nyní krátce představil a potom ho načtu v podrobné rozpravě. My chceme, aby Poslanecká sněmovna odsoudila násilí, policejní zásahy, propuštění politických vězňů a nezávislé vyšetření těch násilností ze strany Lukašenkova režimu. Zároveň chceme vyjádřit solidaritu s rodinami usmrcených, protože podle dnešních informací už jsou minimálně tři oběti ze strany represivních složek. A stejně jako s těmi stovkami zraněných a tisícovkami zadržených. A dodnes je tam několik desítek lidí nezvěstných a neví se, kde je Lukašenkův režim drží.

Dále chceme konstatovat v souladu s dnešním vyjádřením Evropské rady, a tedy i v souladu s pozicí pana premiéra Babiše, že neuznáváme výsledek těch proběhlých voleb a za nejlepší řešení považujeme jejich opakování. Takto se vyjádřila i mezinárodní komunita. A samozřejmě ty volby by měly být pod dohledem mezinárodních pozorovatelů, kteří posledně vpuštěni nebyli. Dále konstatujeme, že Česko nemá žádnou zákonnou úpravu, která by umožnila uvalit takto cílené sankce. Chceme ocenit iniciativu vlády ČR, že iniciovala právě jednání ministrů zahraničí a vytvoření toho sankčního seznamu.

Dále apelujeme na vládu, aby vyjasnila podezření, kdy údajně ze strany represivních složek byly použity proti pokojným demonstrantům zábleskové granáty, které můžou mít původ v České republice. A na tento materiál se vztahuje embargo EU z roku 2011, takže je i legální tam tyto zbraně vyvážet. A dále máme výzvu, aby vláda ČR pokračovala ve zprostředkovávání dialogů mezi běloruským režimem a opozicí, protože to už se také děje a chceme to ocenit.

Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě bych načetl toto usnesení kompletně.

Děkuji.

František Kopřiva Piráti

Profil není spravován mnou. Dotazy můžete psát mailem.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kopřiva (Piráti): Průběh polských prezidentských voleb budí pochybnosti o rovné politické soutěži Kopřiva (Piráti): Dovolte vstup cizincům, kteří mají v ČR rodinu Kopřiva (Piráti): V Maďarsku hrozí konec parlamentní demokracie. Další kroky premiéra vyžadují reakci Kopřiva (Piráti): Šmírování internetového provozu nám proti koronaviru nepomůže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.