Kordová Marvanová (STAN): Advokátní úschovy nejsou zabezpečené proti zpronevěře

reklama

Iniciovala jsem důležité jednání na Ministerstvu spravedlnosti, na kterém jsme řešili zabezpečení advokátních úschov. Není možné, aby se opakovaly kauzy rozsáhlých zpronevěr peněz klientů, v nichž přišli lidé o miliónové částky.

Nedávno jsem informovala o reportáži na Reportéři ČT (ZDE) o neuvěřitelné kauze zpronevěry advokátních úschov advokátky Sukové, která okradla 44 klientů o 153 milionů korun. A to už nemáme 90. léta! Jak se to mohlo stát a jak to, že advokátka mohla tuto svou "činnost" provádět dlouhodobě a nikdo, kromě Finančního analytického úřadu, na to včas neupozornil a nikdo včas nekonal?Dokonce advokátka Suková mohla z úschovních účtů bez problémů vybrat v hotovosti za rok a půl 45 miliónů Kč!

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 6630 lidí

Jde totiž o obrovský systémový problém rizika u advokátních úschov obecně, které nejsou zabezpečené proti zpronevěře a nejsou téměř vůbec regulovány zákonem. To se musí změnit, jinak budou dál hrozit ohromné škody klientů, kteří za prodanou nemovitost nedostanou žádné peníze. Pro mnoho rodin to může být ekonomicky likvidační a ohrozit jejich bydlení.

Proto jsem s týmem právníků připravila návrh legislativních změn, které by se měly schválit při projednávání zákona o advokacii. Ten je nyní otevřen v Poslanecké sněmovně a jsem moc ráda, že někteří poslanci už na tom spolupracují.

Děkuji za vstřícnou spolupráci zástupcům Ministerstva spravedlnosti, že k debatě přizvali i další odborníky a že s přípravou změn zákona pomáhají. Mým cílem je, aby se už případy zpronevěr advokátních úschov neopakovaly a další klienti nepřicházeli o velké peníze. Dosavadní stav je ostudný a odporuje deklarovanému úsilí o posílení práv obětí trestné činnosti. A koneckonců je ostudou právního státu u nás.

Držte nám palce, ať se to podaří.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kordová Marvanová (STAN): Hazardní firmy našly bohužel zastání Kordová Marvanová (STAN): Povinné psychotesty v zákoně nejsou, podle mě je to velká chyba Kordová Marvanová (STAN): Řešením nedostupnosti bytů je renesance družstevního bydlení Kordová Marvanová (STAN): Vyšetřování skončilo, zapomeňte?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE