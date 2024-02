Kordová Marvanová (STAN): V Praze nastal rozhodující moment v boji proti hazardu a hernám

reklama

Před třemi lety se mi jako radní podařilo prosadit přísnou vyhlášku o regulaci hazardních her, která zakazuje v Praze automaty v kasinech a hernách úplně. Hraní na automatech totiž vede k závislosti a takové herny jsou ostudou veřejného prostoru a místem, které ohrožuje i bezpečnost obyvatel.

Za tři roky účinnosti vyhlášky teď končí poslední licence, takže od 1. dubna letošního roku už bude existovat jen pět kasin z původních 100 před třemi lety. Současná vyhláška zakazuje plošně automaty a povoluje živou hru pouze na území 16 městských částí, protože většina městských částí (celkem 41) požadovala nulovou toleranci hazardu - včetně Prahy 2, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7 a mnoha dalších.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8902 lidí

Teď ale hrozí, že se na návrh některých zastupitelů především za ODS a ANO hazard do Prahy vrátí. Záminkou k tomu má být otevření hazardní vyhlášky, které se plánuje zřejmě na nejbližších zasedáních pražského zastupitelstva kvůli rozhodnutí ÚOHS. Přitom tento úřad nezpochybnil úplný zákaz technické hry, tedy automatů, na celém území hl. m. Prahy. Proto chci navrhnout do vyhlášky zákaz hazardu úplně, nejen automatů, ale i živé hry. Je to nejlepší cesta, která vylučuje, že by Praha mohla od antimonopolního úřadu zase dostat nějaké pokuty a že by kterýkoli provozovatel hazardu mohl hrozit podáváním žalob proti Praze.

Tlak hazardní lobby je teď velmi silný, kterému je třeba v zájmu obyvatel Prahy rozhodně čelit! Mám velkou radost, že k výzvě úplného zákazu hazardu v celé Praze se nyní připojila rada Městské části Praha 5. Děkuji za podporu místostarostce Monice Shaw Salajové a radní Jolaně Dočekalové.

Kdyby se hazard do Prahy vrátil, může se na sídlištích a v rezidenčních lokalitách objevit zase něco jako Las Vegas, protože kasina by mohla být i tam, kde už dlouho žádný hazard není. Jsem přesvědčená, že zákaz hazardu v ulicích Prahy je v zájmu občanů Prahy, což by měli zvolení zastupitelé podpořit, a ne jednat jen v zájmu hazardní lobby.

Město by nemělo těžit z průmyslu, který způsobuje lidské neštěstí!

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kordová Marvanová (STAN): Nový rok přináší v Praze staronová témata Kordová Marvanová (STAN): S odborníky připravuji změnu zákona o advokacii Senátorka Kordová Marvanová: Sankce za předčasné splacení hypoték jsou nemravné Kordová Marvanová (STAN): Rozsudky z politických procesů musí být zrušeny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE