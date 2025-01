Kordová Marvanová: Trestným činem je jen takový čin, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně

V Poslanecké sněmovně byl plný sál na semináři k zásadní novele trestního zákoníku. Justiční špičky, ministerstvo spravedlnosti, advokáti, státní zástupci, poslanci, senátoři, odborníci. Padalo mnoho názorů, co by se mělo v návrhu ještě změnit. Mimo jiné se také mluvilo o novém trestním paragrafu 318a - Neoprávněná činnost pro cizí moc.

S kritikou tohoto paragrafu vystoupil soudce Nejvyššího soudu, který k tomu podal zásadní připomínky. Znění paragrafu zkritizovala také nově jmenovaná budoucí Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová. Jasně řekli, že jde o špatně a příliš široce formulovanou skutkovou podstatu a musí se to změnit při projednávání trestního zákoníku, který je nyní ve sněmovně v druhém čtení!

Diskuse odborníků a špiček justice tak dala za pravdu názoru, který s některými senátory zastáváme. Jde o gumový paragraf, snadno zneužitelný, který by mohl vést k postihu za činnost, která je dovolená, je v souladu se zákony, a který by mohl být zneužit i k omezování svobody slova. Záleželo by jen na volném výkladu ze strany policie, státního zastupitelství či soudu, jak by definovaly neurčité pojmy "činnost" a "cizí moc".

To je ale v právním státu nepřijatelné a snadno se to může paradoxně obrátit i proti současným zastáncům tohoto paragrafu. Musí platit zásada: Nulum crimen sine lege (žádný trestný čin bez zákona), což znamená, že trestným činem je jen takový čin, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně.

Na výboru pro sociální politiku Senátu se nám podařilo prosadit vypuštění tohoto gumového paragrafu ze zákona Lex Ukrajina 7, v němž to poslanci schválili jako přílepek. Příští týden se bude o tom hlasovat na plénu. Doufám, že se podaří tento názor prosadit i tady. Je jasné, že znění tohoto gumového paragrafu kritizují nejen zastánci svobody projevu, ale i samotná justice.

Držte nám palce, aby Senát splnil svou roli pojistky ústavnosti a právního státu a zneužitelný přílepek ze zákona vypustil.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP

senátorka



