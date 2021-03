Koten (SPD): Potřebujeme stabilní rozvod elektrické energie

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se ani vyjadřovat nechtěl, ale pan poslanec Čižinský mě trošku zvedl ze židle, vaším prostřednictvím. Vážený pane poslanče, vaším prostřednictvím, víte o tom, že v globálu veškeré energie, kterým se říká dneska zelené, jsou pouze dotované? Víte, která energie je nejlevnější? No, uhelná.

Anketa Který případný kandidát na prezidenta vás oslovuje nejvíc? Václav Klaus st. 30% Roman Prymula 4% Petr Pavel 3% Josef Středula 2% Andrej Babiš 61% hlasovalo: 2574 lidí

Ona, kdyby nebyla zatížena uhlíkovou daní, tak je stále nejlevnější. Budeme-li se bavit třeba o Rakousku, které používá vodní energetiku. Takže ono je to o nějaké cestě, kam se vydáme a o nějaké stabilitě. Ta problematika České republiky jako vnitrozemského státu nám neumožňuje úplně všechny věci, které umožňují třeba přímořské státy, jako je využívání větrné energie, která se osvědčuje ve Spojených státech, v Anglii atd. A ani nemáme dostatek vodních zdrojů, protože my můžeme využívat vodní zdroje a přečerpávací zdroje opravdu jenom z vltavské kaskády a několik malých elektráren, jako je Slezská Harta a podobně.

A ptáme se na to, co potřebujeme pro stabilitu této země. My potřebujeme stabilní rozvod elektrické energie. Víte velice dobře, že máme velmi robustní systém, ale přesto jsme museli stavět transformátory na hranicích s Německem, kde přetoky při přebytku energie z větrných elektráren a ze slunečních elektráren byly schopny shazovat síť. Pak jsme se dostávali do té situace, že se tady bavíme o nějakých bateriových úložištích, a tady, prostřednictvím pana předsedajícího, budu souhlasit s Honzou Zahradníkem, protože ono je to jednoduché, ve chvíli, kdy tam budu ukládat elektrickou energii v záporných hodnotách, v noci, kdy ji nikdo neodebírá, a pak ji budu za drahé peníze prodávat, ale kdo to zaplatí? No, spotřebitel to zaplatí! Nikdo jiný to nezaplatí. Firmy to zaplatí. A jakým způsobem budete stabilizovat tu soustavu? Vždyť to nadšení Rakouska, prosím vás, vždyť se to stalo před Vánoci, dvakrát byl rakouský blackout, který zachránil Temelín. Ten nenáviděný Temelín, který stojí u nás v jižních Čechách, zachránil Rakousko při blackoutu.

Takže energetický mix, jasně, rozumný energetický mix. Já bych se v životě nebránil malým modulárním reaktorům, ale až nám tedy uvolní ty technologie z jaderných ponorek, tak to bude fajn, oni už to umějí, abyste věděli, ale není to ještě použitelné momentálně do nějakého průmyslu. A o čem se tady dneska bavíme? Ano, já bych věděl jinou diskusi, Temelín nebo Dukovany, ale to jsem já Jihočech...

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koten (SPD): Nouzový stav přináší poměrně dost sociálních dopadů Koten (SPD): Doufám, že nepřevýší nějaký politický zájem Koten (SPD): Komerční pojištění poskytuje většina pojišťoven Koten (SPD): Sněmovna schválila novelu zákona o zbraních podle diktátu EU, SPD byla proti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.