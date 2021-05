Kott (ANO): Přece na obcích a na městech sedí gramotní lidé

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, paní ministryně, děkuji za to, co tady učinil kolega Staněk. Je to tak.

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 68% Nevím / Je mi to jedno 28% hlasovalo: 4334 lidí

Protože jsme se k tomu zavázali, jsem rád, že to můžeme splnit, že jsme myslivecký zákon poslali do třetího čtení. Skutečně i my vnímáme to, že tam to patří a tam to projednáme a tam se tomu budeme věnovat a rozhodneme o tom v rámci mysliveckého zákona, co chceme a co nechceme upravovat.

A teď, protože jsem zde byl zmíněn jak panem ministrem, panem Čižinským i kolegyní Balcarovou, tak bych se chtěl vyjádřit ke svému pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 7485, který řeší vodovody a kanalizace. I nadále jsem přesvědčen o tom, že kritická infrastruktura, mezi kterou patří vodovody a kanalizace, by měla mít minimálně stejný, ne-li vyšší zájem na tom, jako má energetika, jako mají telekomunikace, jako má rozvod plynu.

Co mě nejvíce mrzí, je dvoukolejnost vykládání zákona ohledně ochrany krajiny přírody na jedné straně, a na druhé straně vodního zákona. Protože vodní zákon mluví o tom, že poruchy a havárie, které se týkají vodovodů a kanalizací, mají být odstraněny neprodleně. Má být zabezpečena neprodleně dodávka pitné vody pro domácnosti a pro firmy. A na druhé straně ve chvíli, kdy neprodleně neodstraníme poruchu kanalizace, tak dochází ke kontaminaci půdy a posléze větší části životního prostředí.

Nechápu tu hysterii, která zde vznikla, ty tisíce, desetitisíce e-mailů, které se dostaly do našich e-mailových schránek, protože jsem přesvědčen o tom - a hovoří o tom i čísla, že více jak 70 % vodovodů a kanalizací jsou dneska ve městech a v obcích již položeny v rámci místních komunikací. Nemůže být ani pravda, že na místech, kde vedou vodovody a kanalizace, rostou stoleté, dvěstěleté stromy, protože vodovody a kanalizace se budovaly v šedesátých a v sedmdesátých letech minulého století.

A třetí věc, která také není pravdivá, že dojde k masivní likvidaci vzrostlých stromů. Přece na obcích, na městech sedí gramotní lidé. Sedí tam starostové, místostarostové, radní, kteří určitě mají zájem o to, aby ve svých městech a obcích měli maximální množství zeleně. Určitě nebudou plundrovat a likvidovat stromy jenom proto, že tam pod tím vede vodovod nebo kanalizace. Myslím si, že rozumné zastupitelstvo, rozumný starosta, rozumný místostarosta bude využívat tohoto nástroje jenom ve chvíli, kdy dojde k havárii, a kdy bude zapotřebí zabezpečit jak dodávku pitné vody, tak kanalizaci.

Proto si dovolím požádat o podporu, i když vím, že to asi nebude úplně jednoduché, protože těch e-mailů - a znova se za to omlouvám, jsme dostali velké množství, ale rozhodně to není o tom, že já, nebo ten, kdo tento zákon podpoří, by byl v přímém rozporu s tím, že chce ničit životní prostředí. Tak to skutečně není. Děkuji za pozornost.

Ing. Josef Kott ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kott (ANO): Musíme si uvědomit, že úložiště potřebujeme Kott (ANO): Monopol jediné společnosti na trhu není nadále únosný Kott (ANO): Největší problém byl u velkých vlastníků, Lesů ČR a Vojenských lesů a statků Kott (ANO): Návrh přináší nové povinnosti obcím, například kompostování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.